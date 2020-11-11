台南妹醉倒客廳…遭閨蜜男友硬上！崩潰哭訴竟被回：沒聽到妳呼救

▲阿宏對阿桃伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／＼取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／台南報導

一名女子「阿桃」日前到閨蜜家中聚會喝酒，過程中因不勝酒力而醉倒，沒想到卻因此慘遭對方男友「阿宏」（化名）伸出狼爪。對此，法院審理後，依法判他3年7月徒刑。

判決指出，阿桃日前與幾名朋友到閨蜜家中喝酒，喝到一半時阿桃因不勝酒力，而醉倒在沙發上，未料閨蜜的男友阿宏卻趁著阿桃閨蜜離開客廳之際，朝她伸出狼爪，不僅親吻她的嘴巴，甚至還撫摸其胸部。更誇張的是，等到在場其他朋友都離開之後，阿宏竟再度利用阿桃無法抗拒之際，強行性侵對方得逞。

阿桃清醒後，發覺自己下體有異物流出，這才驚覺自己遭到性侵，阿桃和閨蜜表示，「妳男朋友好像對我做了不好的事情」，而阿桃也提到，事發當下自己有喊閨蜜的小名，但此說法卻沒有得到閨蜜的信任，而閨蜜也表示，當時沒有聽到阿桃的呼救聲。

雖然阿宏矢口否認犯行，但阿桃驗傷後，也確定其體內有對方的DNA，誇張的是，阿宏竟還辯稱，當時是自己與女友在客廳發生性關係，不知道阿桃是如何取得自己DNA。對此，台南地院審理後，不採信其說詞，依法判阿宏3年6月徒刑，而全案上訴到二審後，二審法官認為，阿宏有公共危險前科，因此加重其刑，改判3年7月，可上訴。

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