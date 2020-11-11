台南市立圖書館新總館12月試營運　黃偉哲：盼提昇市民閱讀風氣與圖書利用率

▲2021年1月正式開館的台南市立圖書館新總館，預定12月試營運，市長黃偉哲前往視察工程狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年1月正式開館的台南市立圖書館新總館，工程來到最後階段，預定12月試營運，市長黃偉哲前往視察工程狀況，了解24小時借還書的自動系統的運作，也到B1的五感體驗區察看親子設施的建置狀況，期許未來市圖總館營運後，大幅提昇市民朋友的生活品質與閱讀水準，在自償率的部分也能足以支應日常的支出。





台南市長黃偉哲表示，很高興眾人引頸期盼、經費完全由台南市自籌的市圖總館施工進度已達98.4％左右，估計在12月就可以盛大開幕，相信未來一定會呈現最佳的面貌來服務我們的市民，一同來增進圖書的利用率與養成良好的閱讀風氣，尤其鄰近市總圖週邊享有地利之便的區域，歡迎常常來體驗這座台南新地標的高品質服務。



文化局表示，南市圖新總館基地占地1.5公頃，總樓地板面積37,602.63m²，為地下2層、地上6層之建築物，預估至少容納60萬件館藏、提供 1000種期刊，並以1座可收藏40萬冊圖書的密集書庫為目標，定位為兼具前瞻性、綜合性與研究型的城市公共圖書館；新建工程總經費18.88億、主體工程耗資16.35億，目前主體工程刻正進行室內裝修及景觀工程，既有方便大朋友悠閒看書的空間，也有適合小朋友寓教遊樂的區域。





近期鷹架下架後，新總圖仿木質色澤的鋁隔柵外牆率先與公眾見面，其設計構想取材台南老屋窗花紋樣，以現代材料展現昔日台南民居窗花特色，於各種角度接近總圖時，皆可看見在陽光下新總圖被賦予了生命，韻律變幻，在4百年的歲月流轉中，逐漸踏著穩健的腳步邁向未來。





台南市立圖書館新總館是重大的文化建設指標，亦為南市府六大旗艦工程之一，將是永康砲校遷移轉型為創意園區後，區域內首座興建完成的公共建築，肩負著帶動在地區域發展、提升藝文教育品質的重任，除主體工程外，總館西鄰1.9公頃之19-3號、20號兒童公園，規劃為「閱之森兒童親子休憩公園」，預定於1月對外開放。「閱之森」特色公園將為南市藝文的重鎮，期待帶動東橋地區人潮聚集，帶動在地文化、零售、餐飲、新創產業的發展。

市議員李鎮國、陳秋萍與林燕祝等民意代表也都來到現場陪同視察工程進度，了解總圖啟用後的設備功能。

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