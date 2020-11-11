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回家了！台南嘉南大圳落水女遺體尋獲...家屬確認身份

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▲台南市安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水，消防局上午找到死者遺體，交由警方查處。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水，消防局上午找到死者遺體，交由警方查處。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局11月10日上午據報，位於安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水，73的傅姓老婦人疑有尋短之念，現場留有一部機車及私人物品，消防局出動消防車及救生艇、空拍機進行搜尋，惟無所獲，11日上午被人發現遺體，經消防人員打上岸，家屬指認係傅婦無誤，全案由市警三分局查處中。

據了解，台南市消防局119勤務中心10日清晨6時58分許據報，位於安南區安明與安通路口嘉南大圳疑有人落水，據報案人表示，他73歲的母親傅姓婦人，有輕生之念，現場有一部機車及私人物品，119中心獲報出馬上出動安南、和緯、特小及安南中隊共出動16車、4艇、33人前往下水搜尋。

消防人員車組到達後，經與現場家屬了解狀況，據家屬表示其母約淩晨3時失蹤，消防人員馬上下艇在水面上搜尋，上午7時30分，安南中隊向119勤務中心請求無人機支援搜尋，由義消空拍機中隊派出2人2台無人機前往協助，於上午8時多到場升空搜尋，惟到下午4時20分尚無所獲，即改成岸巡，但也未找到人。

直到11日上午6時21分許，消防局據報橋下往西300公尺發現浮屍，119出動消防人員下艇前往協助打撈上岸，於7時41分許，讓家屬確認係傅姓老婦人無誤。全案目前由市警三分局報請檢察官相驗查處中。

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