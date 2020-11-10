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城西焚化廠整修改善完成起爐試運轉 台南市明天更好

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▲台南市城西焚化廠設備屆齡整修與改善工程已告一段落起爐試運轉，發電能力，運轉效能與安全性都大幅提升，讓台南市的明天更美好。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市城西焚化廠設備屆齡整修與改善工程已告一段落起爐試運轉，發電能力，運轉效能與安全性都大幅提升，讓台南市的明天更美好。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市城西焚化廠營運至今超過20年，9月中旬起展開的設備屆齡整修與改善工程已告一段落，11月上旬起爐試運轉，環保局表示，整修改建後的城西焚化爐，不僅削減空污排放量，符合未來更嚴格的空污排放標準外，發電能力，運轉效能與安全性都大幅提升，讓台南市的明天更美好。

市長黃偉哲表示，市區的垃圾處理都有賴城西焚化爐，而且，城西廠不只處理垃圾問題，燃燒垃圾過程產生的熱能也能有效回收、發電，在循環經濟中扮演重要角色，整修改建工程提升焚化爐效能、持續穩定運轉，感謝工程期間各清除機構及市民朋友的配合，整改過程順利圓滿。

城西焚化爐屆齡整修與改善工程分為，更新進料系統、廢氣處理系統、儀控通訊系統、輸配電系統、冷凝系統等5大系統，整體工程浩大。

環保局長謝世傑指出，城西焚化廠屆齡整修改善完成後，預估每年發電量可增加約1700萬度，CO2削減量8,653公噸/年， NOx（氮氧化物）污染物排放量可減少11,099公斤/年等，符合更嚴格的空污排放標準。

已經20年的城西焚化廠目前每天垃圾處理量600噸，處理量能不足。環保局現正透過強制垃圾分類稽查、源頭減量、垃圾處理區域合作、掩埋場活化、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠等，以減緩量能處理不足的壓力。請市民落實垃圾源頭減量、做好垃圾分類，減少資源浪費，環境永續發展。

另外，環保局已著手規劃興建更新爐等工程，未來完工後，每日垃圾處理量預計可達900公噸。另外，環保局也已展開掩埋場活化工程，預定2021年12月可活化31.5萬立方公尺。

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