真空封口蒜頭！4天後暴脹「快炸開了」嚇呆　網笑炸：生氣了啦

▲原PO在6日真空封口了一包剝好的新鮮蒜頭。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了保存和維持食材新鮮度，現在不少人會買小型的家用真空包裝機來用。就有男網友在臉書《爆廢1公社》貼出2張照片，說他6日把一包剝好的蒜頭抽真空封口，結果隔4天，整個包裝卻大膨脹，讓他不禁求助「怎會變成這樣啊？」就有網友留言解答這個現象，讓其他人直呼「留言超強的啊！」

這位男網友貼出照片，只見原PO在透明袋子裡放了大約20～30粒剝好的蒜頭，真空後滿滿的一包，一粒粒擠在一起的樣子超療癒。沒想到隔幾天後，袋子卻膨脹起來，不僅已經不再是真空狀態，袋子裡還感覺充滿空氣，而且看起來隨時會脹到爆掉，這讓原PO忍不住急忙發問「怎會變成這樣啊……這是什麼原理？感覺它快炸開了……求解！」

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▲脹成這樣也太可怕了吧！感覺隨時會爆開來耶 XD（圖／翻攝自爆廢1公社）

貼文一出，許多網友紛紛歪樓，「你要先讓它吐沙，才能真空包裝」、「放大腸、香腸進去，它們就氣消了」、「可能啟動了洋芋片模式」、「裡面太擠，它們擴建了」、「蒜之呼吸」、「羊水要破了，要生蒜頭寶寶了趕快準備接生」、「星期五到現在都不碰它，它能不生氣嗎？」

至於到底為什麼會這樣，就有人解答膨脹現象原理，「發酵了，抽真空後得放冰箱保存」、「你有切頭。汁液留出會發酵。這種機器沒有百分百真空」、「發酵吧！之前買的泡菜也是膨脹到要爆炸了」、「無氧情況下，糖份發酵分解成酒精和二氧化碳。氣態的二氧化碳體積比固態的糖分大很多，自然就脹起來了」、「抽真空完最好是抽完放冰箱，放常溫蒜頭會比冰箱的作用更大更快。」