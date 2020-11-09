送前任iPhone！現任女友氣炸「你比較愛她」　網轟：犯了2大忌

▲由於原PO送前任的手機比較好，因此女友內心有點不平衡。示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

情侶交往最重要的就是彼此信任，一旦破壞了，感情恐怕就會出現難以修補的裂痕。一名男網友平時有寫日記的習慣，豈料某天女友竟不顧他的隱私，偷偷打開來看。女友發現原PO曾送前任iPhone，送她的則是三星旗艦手機，讓她不禁有些不平衡，並開始賭氣。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

原PO在「爆怨2公社」上發文表示，女友日前因為偷看了他的日記，所以發現他曾經送前任女友一支iPhone；然而，讓女友感到不平衡的是，原PO送的是一支三星旗艦手機。

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原PO喊冤，他之所以會送現任女友三星手機，是因為對方一直以來都是使用該牌，然而現在卻變成「我對前任比較好、比較愛她」的證明。原PO無奈表示，女友自此之後，一直不願接他的電話，讓他也開始有點不開心了，「真的不懂為何要跟過去的人做比較？這真的是我的問題嗎？」

▲女友賭氣。（示意圖／取自Pakutaso）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「光是偷看日記這點，我就覺得不行了」、「我覺得偷看人日記很不道德」、「可是我覺得送什麼都是心意吧，為什麼總要把另一半送的東西當成應該的？又沒有欠她」、「三星也不便宜不是嘛！重要的是心意」、「這犯了兩個大忌，偷看日記、比較」。

不過也有人認為，「她在意的應該不是手機，是覺得你對前任比較好的感覺」、「其實換個角度想，她生氣也沒錯欸，多少心裡不是滋味」、「你對她跟前女友差那麼多，你是不是比較愛前任」、「可能不是計較，是感覺問題吧？覺得你對前任大方，再多都願意給」。