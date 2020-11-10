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雲林農村再生綠美化　立委蘇治芬爭取水保局補助1億餘元

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 ▲立委蘇治芬在沿海11鄉鎮走透透會勘，上半年爭取水保局核定補助金額9645萬元，下半年1億4100萬元，將改善村莊內的道路排水、妝點農村地景，提升居民的生活環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ▲立委蘇治芬在沿海11鄉鎮走透透會勘，上半年爭取水保局核定補助金額9645萬元，下半年1億4100萬元，將改善村莊內的道路排水、妝點農村地景，提升居民的生活環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬力爭農委會水土保持局農村再生基金共1億4100萬元，使用於改善基礎建設與農村的生產及生活空間，其中總經費4790萬的麥寮鄉改善工程測設說明會於今（10）日上午舉行，會中說明，完成建設後麥寮鄉將煥然一新。

農委會水土保持局在麥寮鄉橋頭生命紀念館旁空地辦理7件補助麥寮鄉改善工程的測設說明會，工程內容以麥寮鄉新吉、三盛、中興村周邊道路、排水改善為主，改善範圍包含橋頭生命紀念館周邊道路、三盛村、中興村包括豐彥北路、豐安路、工業路等，亦包括新吉村玄天宮、海豐村安聖宮周邊綠美化工程。

農委會水土保持局林長立副局長指出，雲林是農業大縣，農村再生基金就是為了協助農村改善基礎環境而設立，並且希望藉此活化農地資源、結合地方產業，來提高附加價值。

立委蘇治芬表示，雲林有許多農村囿於經費，多處庄內道路、排水溝破損，甚至社區公共空間雜草叢生，多年未經整理，造成社區環境髒亂、蚊蠅孳生，這一、兩年來接受眾多鄉親陳情，她在沿海11鄉鎮走透透會勘，上半年爭取水保局核定補助金額9645萬元，下半年1億4100萬元，將改善村莊內的道路排水、妝點農村地景，提升居民的生活環境。

麥寮鄉公所陳東松主秘書說明，水保局同意補助麥寮鄉合計7件，除「中興村內排水道路基礎改善工程」由水保局南投分局辦理外，玄天宮、安聖宮綠美化改善工程及中興村豐安路863巷旁排水基礎環境改善工程等3件，目前由公所委託工程顧問公司設計中，其餘3件正辦理設計監造發包作業中，預計明(110)年農曆年前分別完成工程及設計發包。
 
前麥寮鄉長許忠富也補充，很感謝蘇治芬立委在今年3月31日、4月8日親自帶著水保局來會勘，由麥寮鄉公所彙整案件資料後，積極爭取到工程經費，營造麥寮鄉安全的道路排水設施及農村再生的優質環境。


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