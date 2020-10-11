雲林巾彩耕地藝術節　吸引3000人觀賞紙風車

▲「2020雲林巾彩耕地藝術節」10月10日國慶日這天請來大人小孩最愛的紙風車劇團來演出，許多民眾早早就來卡位，現場吸引了超過3千人到場觀看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院雲嘉南區聯合服務中心與雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦「2020雲林巾彩耕地藝術節」，10月10日國慶日這天請來大人小孩最愛的紙風車劇團來演出，許多民眾早早就來卡位，現場吸引了超過3千人到場觀看，立法委員蘇治芬、劉建國及行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉都出席一起同歡。

立法委員蘇治芬表示，今年巾彩耕地藝術節長達11天，從中秋假期跨到國慶連假，天天都有不同精彩的節目，希望透過藝術節活動，讓更多人能看到「台灣製造」的精品毛巾。來自台中的沈姓民眾表示，本來只是想帶小朋友來看紙風車，自己是第一次來參加巾彩耕地藝術節，一入場就被大型的竹編毛巾給吸引，展售毛巾的品質非常好，一併採購了不少毛巾、浴巾。

主辦單位表示，這11天的活動中，不只推廣了毛巾產業，還連結雲林在地農產品，雲林縣養豬協會特地在國慶當天到會場推廣「國產無瘦肉精的豬肉」免費品嚐，從京都排骨到烤全豬，各種「豬料理」花式呈現，民眾品嚐過後都表示，國產豬肉吃起來沒有豬腥味，口感特別好，對國產豬肉增加購買意願。

▲「2020雲林巾彩耕地藝術節」10月10日國慶日這天請來大人小孩最愛的紙風車劇團來演出，許多民眾早早就來卡位，現場吸引了超過3千人到場觀看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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