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水淹農地小廟、墓地變「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷

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▲▼農地水淹廟、墓地被劃設「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

▲水淹農地上小廟被劃設「農產業聚落」。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（8日）邀請農委會主委陳吉仲，就農委會業務報告並備質詢。民進黨立委蘇治芬質詢提到，去年《工廠管理輔導法》修正通過，只著眼高污染工廠必須搬遷，低污染要納管，但有廟、墓地都被淹在水裡，沒到現場看就將其劃成「農產業聚落」，此政策是天大荒謬與笑話，斥責陳吉仲太獨斷，又不承認錯誤。

農委會篩選出可使用的農業用地超過80%以上，同時為保護還在運作，沒有被破壞的農地與魚塭，推動農產業聚落，蘇治芬說，進一步了解，經濟部中辦說農產業聚落的地圖都農委會提供，但會發現有廟和墓地都被淹在水裡，卻都被劃到農產業聚落，也就是不少廢耕很久的農地、地層下陷的後天濕地，和麥寮鄉部份小型工廠，全部被劃入，根本無法耕作，是要害死農民？農委會就是沒到實地看，造成政策是天大荒謬笑話。

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▲▼農地水淹廟、墓地被劃設「農產業聚落」！ 綠委批陳吉仲政策太獨斷。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

▲ 蘇治芬批陳吉仲政策太獨斷。（圖／翻攝國會頻道-立法院議事轉播）

蘇治芬接著說，，且經濟部中辦都是照農委會給的資料，竟然給這樣資料太不負責任，連地方也不知道，怎可能麼地段畫下去80%都說是農產業群聚，竟這樣好大膽，再問有去現地看？都畫成農產業聚落太跨張， 質疑要紙上作業，至少地圖也可看一下現狀是怎樣，要訂政策也要能執行，若無法定幹嘛？只會給自己和執政黨找麻煩。

蘇治芬批農委會上下矛盾，矛盾到不知道怎講，尤其每間工廠背後都有2、30個員工，問陳吉仲要保護農地，要不要照顧農村？陳吉仲才說「和妳有共識…」，話都講完，蘇治芬接著說「和你沒共識，你太獨斷」。陳吉仲後來說，農地該保護就會保護，全國23多萬公頃都會務實去看，保護農村讓農村發展，不是劃設就原封不動。此話讓蘇治芬不滿駁都公告了還原封不動，還不承認這政策是錯誤，要求陳吉仲趕快現勘調整。

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