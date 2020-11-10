抓住脊梁山脈年的尾巴　基隆暖暖成立「淡蘭古道」資訊站

▲基隆「暖暖福興宮」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府觀光及城市行銷處為推廣「淡蘭古道」，深化遊客對此國家級綠道的認識，10日由處長曾姿雯與4個民間單位福興宮、左下角工作室、拉波波村與大菁休閒農場簽署合作備忘錄，正式宣布成立暖暖區淡蘭資訊站，免費提供到訪遊客淡蘭古道觀光資訊。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，為配合推動交通部觀光局「脊梁山脈旅遊年」，市府鼓勵遊客走訪淡蘭暖東舊道，並推出於嶺頭福德宮拍照打卡送淡蘭雙面束口袋活動。民眾只要憑臉書打卡畫面到市府合作簽署之四個資訊站，便有機會兌換文青風十足的束口袋，活動即日起開跑至12月底。

▲基隆市政府為配合推動交通部觀光局「脊梁山脈旅遊年」，鼓勵遊客走訪淡蘭暖東舊道。

10日與市府觀光及城市行銷處簽署合作備忘錄的四個資訊站，分別是走訪淡蘭暖暖段必經，且推廣藍染不遺餘力的大菁休閒農場、充滿歷史氣息的廟宇福興宮、全新開幕的法式童話露營地拉波波村，以及具深厚暖暖風情的左下角工作室。在正式成立為淡蘭資訊站後，除了提供遊客獲取資訊及休憩功能，齊力擦亮「淡蘭古道」的觀光品牌。

曾姿雯說，基隆市暖暖地區蘊藏著深厚的歷史人文價值與交通性，過去往來商旅大多在暖暖落腳，此處擁有特別的自然景觀，是一個適合民眾遠離塵囂、親近大自然放鬆的地方，推薦民眾可從暖東峽谷步道口開始健行，沿途經大菁休閒農場、暖東舊道、煤礦博物館，再到十分老街體驗一日遊程，或到拉波波村度假放鬆。

▲大菁休閒農場「藍染」。

「淡蘭古道」是清代時期淡水廳到噶瑪蘭廳（現今臺北到宜蘭）的主要交通道路，橫跨臺灣基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣四個縣市，在當時所有的商務往來、貨物運輸都須經由淡蘭古道運送，此處可見開墾艱辛、民俗風情及臺灣繁華的黃金時期等歷史遺跡。

「淡蘭古道」區分為北、中、南路，而淡蘭古道（中路）在基隆市內的路段現稱「暖東舊道」，起點位於暖暖區，現已有200年歷史，沿途與荖寮坑古道串聯，是一條值得探訪的國家級綠道，也是青年壯遊的好場域。

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▲拉波波村。

▲具深厚暖暖風情的左下角工作室。

▲暖東舊道。