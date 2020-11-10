▲大基隆歷史再現成果展《浪花天》，古蹟人文地景雙展區13日開展。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

站在歷史的洪流，帶出海洋港口文化的壯闊！基隆市政府文化局於10日舉辦「浪花天 依海而生的城市」記者會，宣告大基隆歷史場景再現整合計畫年度成果展以「浪花天」為名，將以雙展區形式串連，於11月13日至12月13日在要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍，呈現基隆在歷史上的涵養與當代的人文特質。

文化局長陳靜萍表示，市府積極向文化部爭取經費，於2017年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，同計劃下前日於台北誠品松菸舉辦的出版成果：「誰來基隆」歷史圖文繪本新書發表會，現場吸引大批民眾，事後獲得熱烈迴響；緊接著年度成果展接續盛大開展，邀請策展專業者與藝術家，共同集思創作，打造充滿情境感的展場氛圍，將會吸引全台更多民眾前來了解基隆。

▲基隆市政府文化局於10日舉辦「浪花天 依海而生的城市」記者會。

陳靜萍提到，這次主視覺「浪花天」結合2019年基隆海洋文學獎不分類首獎水手醫師曾元耀的新詩《鐵道巷的日子》，文字結合視覺的跨文化呈現令人驚艷；雙展區之一的要塞司令官邸《時光之廊》，以一道道似「洋流」意象帶出展覽的敘事線，同時也是此次最吸睛的必看展區。

陳靜萍說，要塞司令部校官眷舍則以《眺望》為題，讓藝術家吳燦政、莊志維、知名花藝師林哲瑋與谷汩文化透過當代的角度，站在歷史基點上，將在地人所熟悉的生活場景和這座城市的未來規劃，以藝術的語彙轉譯，與當代基隆對話感受這座城市以見過風浪的謙遜，望向未來。

2020歲末年終，文化局邀請民眾一訪年末基隆最值得期待的大基隆成果展，走進融合歷史歷史與當代基隆的人文場景，發掘在地智慧與城市的未來，感受基隆因海開始，因海而延續的城市生活感。相關資訊詳「基隆市文化局」粉絲專頁。

展覽期間：

2020年11月13日至12月13日

展覽時間：

週二至週五：下午1點至下午6點

週六、日：上午10點至下午6點

週一「休展」

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