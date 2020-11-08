基隆毒販3度遭圍捕都脫逃　車停路邊改搭小黃秒被逮

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名王姓男子涉嫌販毒，行徑囂張，警方掌握他使用的車輛行蹤後，連3天在新北汐止、瑞芳試圖圍捕都被逃脫，最後跟監到基隆市七堵區時，見王男把車停在路邊，改搭坐計程車時，警方立即上前逮人，當場查獲毒品安非他命73公克、磅秤、分裝袋及現金13萬餘元等物證，警詢後全案移送基隆地檢署偵辦。

▲男涉販毒圍捕狂逃改搭計程車，基隆警緊盯前後包抄逮人，當場查獲毒品安非他命73公克、磅秤、分裝袋及現金13萬餘元等物證。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第四分局接獲情資，王男涉嫌在基隆一帶販賣毒品，行徑囂張，並報請檢察官指揮偵辦。警方蒐證過程中，發現王男十分狡猾，使用多支手機，行蹤飄忽不定。基隆警長林炎田指示刑事警察大隊及一、四分局共同偵辦緝捕王嫌。

基隆警第四分局偵查隊5日晚間得知王男車輛停放於汐止區，隨即前往埋伏，7日上午時許員警見王男開車往基隆方向行駛，展開一路跟監，伺機逮人。王男將車開到瑞芳區時，員警以兩車前後包抄，但王男察覺有異，在員警倒車堵住去路前，加速過彎從小巷逃走。

員警繼續跟監到基隆市七堵區，趁王男把車在路邊，換搭乘計程車躲避警方查緝之際時，員警用車擋住計程車前方，並快速下車，打開計程車車門將王男逮捕，當場查獲毒品安非他命73公克及磅秤、分裝袋等販毒器具，並查扣現金13萬餘元，警詢後全案移請基隆地檢署偵辦。

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