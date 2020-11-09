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又是除濕機起火！基隆11民眾暗夜逃　消防局列「3大重點」快檢查

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記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市七堵區工建路一處民宅昨（8日）晚間8時許傳出火警，警消獲報後立即趕赴現場，並疏散屋內11名民眾逃生，所幸現場無人傷亡，但室內卻因這場惡火付之一炬，火警現場焦黑凌亂。百福消防分隊分隊長李源明指出，經查這起火警疑似為除濕機使用不當所致，除呼籲秋冬濕冷之際，民眾在家裡使用除濕機、電暖爐應注意安全外，同時也列出3大重點，提醒民眾趕快檢查自家除濕機。

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市一處民宅昨夜傳出火警，疑似為除濕機竄火釀禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

李源明表示，昨夜接獲通報後，同仁立即奔赴現場搶救，到場時該棟民宅已經竄出火舌、濃煙密布，警消立即疏散屋內11名民眾逃生，所幸並未有人受傷。事後現場火勢撲滅，經初步調查，研判應是除濕機起火釀禍。

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲百福消防分隊分隊長李源明。（圖／記者郭世賢翻攝）

李源明指出，去年曾在3個月內連續發生4起火災，都與除濕機有關，由於近日適逢秋冬季節交替，北台灣在東北季風吹拂下陰雨綿綿、濕氣相當重，不少民眾都會家中開啟除濕機祛除水氣，但在使用除濕機、電暖爐等家電時，民眾應小心留意，切勿任意離開，以免發生疏失，如若真要離開現場，也應先關閉電源，以免發生危險。

對於使用除濕機須注意事項，李源明做出3大重點提醒，民眾在購買除濕機時，應買有經濟部商檢局檢驗合格標示之產品；若家中已有除濕機的民眾，也可以上網檢視，其型號是否為商檢局公告之瑕疵產品，若是則可以聯繫原廠召回，確保安全。

另一方面，李源明也表示，民眾應認識電線正確使用的重要性，切勿纏繞、或重壓，以免造成危險，同時也應目視檢查電線，查看表面是否有龜裂等不良情況；此外，民眾也可以檢視插頭處，若呈現黑色，則表示該電器在電力供應上吃電較重，若呈銅綠色，則表示平時處所太過潮濕。

李源明說，除濕機起火的原因，除了可能是瑕疵商品、或電線使用不當外，最主要的是，民眾日常應定期清洗濾網，以免積累的灰塵阻礙空氣流通、造成機器空轉，進而形成自燃現象，引發火警。

▼火場內焦黑一片，家具、家電被燒得面目全非。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆市七堵區工建路民宅除濕機火警。（圖／記者郭世賢翻攝）

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