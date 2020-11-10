破解「輝瑞疫苗90％有效」真相！他分析：可能遺漏「無症狀感染者」

▲兒科醫師楊為傑分析破解市面上製藥廠所研發出，號稱有90%有效性的新冠疫苗真相。（圖／翻攝臉書「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」、路透社）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情延燒全球，醫藥界紛紛著手研發疫苗對抗。其中輝瑞製藥昨日宣布，他們研發的新冠疫苗有90%的有效性（Vaccine efficacy）。有醫師指出，流感疫苗有效性頂多也就是50%上下，該名醫師到輝瑞官網看過研究分析後，發現也許和大家想像的結果不同。

臉書粉專「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」查看輝瑞製藥官網，表示輝瑞宣布實驗中的新冠疫苗，有90%的有效性，目前實驗有43538位參與者，38955位有完成第2劑，目前沒有嚴重副作用。這是「期中分析」的報告，非最終報告。分析的時間點，是在接種第2劑疫苗的7天後，去比較接種疫苗與接種安慰劑2組人員，得到新冠肺炎的比率。此外，疫苗有效性90％的意思是，接種疫苗的人，比沒有接種疫苗的人，其感染下降90%。

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官網報告明確的說，這個數字可能會隨著時間而改變，因為時間還沒到，因此無法分析。楊為傑醫師表示，簡單來說，根據目前的分析，打完2劑疫苗後7天後，保護率有90%。但也許1年後保護率更高或更低？目前猶未可知。他認為高興歸高興，還是要把數據看清楚。

他也分享他的看法，要計算疫苗有效性，就必須知道哪些人「被感染」，以新冠肺炎來說，有一部分是「無症狀感染」，既然是無症狀感染者，就不會被回報為確診個案。也就是說，算出來的感染率應該是偏低的。在大規模臨床實驗中，去分析確診者是很重要的，但他也提出疑問，「會不會有一群『無症狀感染者』被遺漏掉了？」

再思考的深入一點，90%的疫苗有效性，會不會是針對「有症狀的確診者」，如果把無症狀感染者加進去考慮，有效性會再上升？或是下降？其實都有可能。楊為傑醫師認為可能性很多，也期待更多專家的分析。

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