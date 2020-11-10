連生14個兒子！夫妻努力「做人30年」　寶貝女兒終於誕生

▲一對夫妻生了14個孩子全都是男生，讓大家超傻眼。（圖／翻攝自臉書／14 Outdoorsmen）

圖文／CTWANT

美國密西根州（Michigan）一對夫妻，從高中相識進而相戀，並於1993年結婚後進入大學就讀，在畢業前就已經生了3個孩子，不過夫妻倆非常想要有個女兒，因此這些年來一直努力「做人」，但連續14胎都是男生，等了將近30年的時間，近日終於迎來女嬰誕生，這讓全家人都興奮不已。

根據《衛報》報導，丈夫傑伊·施瓦特（Jay Schwandt）與妻子凱特莉·施瓦特（Kateri Schwandt）在獲得學位後，繼續壯大家庭，如今已擁有14個兒子，夫妻倆樂於將生活點滴分享給大家，他們為此架設了自家網站，還主持直播節目《14 Outdoorsmen》，一家人在當地相當知名。

▲老大已經28歲，最小的只有2歲。（圖／翻攝自臉書／14 Outdoorsmen）

雖然每個孩子都是父母的心肝寶貝，但夫妻倆還是很希望有個女兒，終於在45歲這年，凱特莉在11月5日產下了女兒瑪姬（MaggieJayne），體重為3,400克，全家大小對於瑪姬的到來都無比興奮，老爸傑伊受訪時難掩激動情緒表示，「很開心女兒加入我們的家庭，瑪姬無疑是最棒的禮物」。

▲近日終於迎來女嬰誕生。（圖／翻攝自臉書／14 Outdoorsmen）

現年28歲最大的孩子泰勒·施瓦特（TylerSchwandt），如今都已經訂婚，並在距離爸媽家20分鐘車程處，買了一套房子，他表示「出身於農村家庭的我們，還以為家中永遠不會有女孩了，我甚至不知道媽媽有沒有適合給妹妹的衣服或玩具。」

▲全家人喜迎瑪姬的誕生。（圖／翻攝自臉書／14 Outdoorsmen）

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