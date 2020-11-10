馬國女大生命案重創台形象　溫玉霞：當地非常希望「一命換一命」

▲立委溫玉霞表示，台南馬籍女大生命案，讓馬來西亞當地非常反彈。（圖／CTWANT）

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在台南市就讀大學的馬來西亞女大生上月底發生不幸，「華僑救國聯合總會」今(10)日召開境外生安全防護座談會；立委溫玉霞表示，此事重創中華民國形象，當地非常希望「一命換一命」，呼籲政府相關單位要儘快亡羊補牢。

24歲馬來西亞籍鍾姓女子上月28日晚間失蹤，警方調查後發現女大生遭梁姓男子殺害棄屍。此案引發海內外關注，台南市長黃偉哲形象也因此重挫。華僑救國聯合總會今日和國民黨立委、僑委會、教育部，以及海洋大學、文化大學和玄奘大學等校，共同召開座談會，討論後續政策調整。

溫玉霞表示，該案件重創中華民國形象，馬來西亞當地很希望「一命換一命」，但現在以中華民國的狀態很難如願，而且法律修正上也很不容易。她表示，東南亞學生來台灣，卻發生這種狀況，教育部應該亡羊補牢，學校要做通盤檢討，否則學費再便宜，也沒有家長願意把學生送來。

溫玉霞說，馬來西亞是我們僑教政策最大的支持者，台南的案件確實引發家長們擔憂，也會影響南向政策的推動，甚至是招生問題。她強調，除了學校要負起部分責任，校外環境問題，更是政府要注意，別發生問題後，路燈才亮，真的要好好檢討。

立委陳以信則表示，台南是他的故鄉，案件發生的地方確實有一些地方死角，地方警政主管都有向他反應，且這幾年台南特別糟糕，破案率最低、暴力犯罪率最高，以及警政滿意度也最低，台灣其他地區也有類似問題，治安問題必須共同關心。

陳以信也說，馬來西亞是台灣很好的朋友，來台的僑生是最多，但近年有降低的比例，從2017年5400多位僑生，近年降低4600多位，明年搞不好降到4000位不到。他表示，僑生萎縮，也代表台灣對外吸引力的萎縮，將影響下兩個世代我國與東南亞各國的交流。

陳以信表示，台南的事件很遺憾，但也是一個契機做政策調整。在治安部分，強化在台僑生的校內安全維護工作，學校內有沒有人可以幫忙講話，僑生內部有沒有聯繫群組，在當地得知治安死角，僑生是否能循管道報告；且此案件之前，早發生類似事件，但學校事前不理，派出所也沒擴大注意，這個安全漏洞，僑委會等相關單位必須補強。

陳以信也說，除強化治安外，教育部、僑委會也要加強說明我國政府單位改變的決心，來台灣有保障、有信心。他呼籲，對內要加強安全作為，對外要加強宣傳，讓東南亞各國對台灣能恢復信心。

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