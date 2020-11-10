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量販超市雙11優惠懶人包！「搶5折家電、抽萬元禮券」線上線下開打

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▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起。（圖／全聯提供）

▲全聯「雙11購物節」限時3天線上線下同步優惠，實體門市超過300項商品買1送1起。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰「雙11購物節」，各大通路紛紛祭出超殺優惠，今年多家量販超市也皆結合線下及線上資源，端出電商及實體門市優惠，如愛買線上購物推出限時「iPhone 12享73折」；全聯電商平台也首賣Switch限時限量91折、狂送1111點數，門市也推出多項買1送1；家樂福線上購物消費滿額1111元享11%折扣，還舉辦直播「搶5折家電、抽萬元禮券」。《ETtoday新聞雲》為您整理懶人包，想趁機省一波快筆記！

【家樂福】

家樂福線上購物在先前搶先推出「雙11暖身」至11/10（含），凡購買線上購物活動商品（依商品頁標示折扣為主），單筆滿 1111元現折7%，再送1111元線上折價劵。而活動期間訂單皆可登記前1500名即「送111元購物金」。而實體通路則有330件熱門人氣商品「買一送一」；另有多個品牌「好禮大放送」，包括茶茶小王子指定商品滿1555元，即贈台灣米棒1包等。

▲▼家樂福雙11。（圖／業者提供）

▲家樂福雙11直播「搶5折家電、抽萬元禮券」。（圖／業者提供）

另外家樂福線上購物全站自11/11至11/13，指定商品消費滿額1111元享11%折扣；同時11/11至13日每晚8:00-9:00於家樂福FB粉絲團、LINE官方帳號舉辦「嗨購直播」，鎖定直播除了可搶「5折家電及家居用品」，如飛利浦HD2105智慧萬用鍋、法國特福巧變精靈六件鍋具組，還有機會抽中「萬元禮券」。

【全聯福利中心】

全聯為了迎戰雙11，11/10至12日限時3天，實體門市祭出超過300項商品「買一送一」，還有限定商品瘋殺111元起、加贈111福利點好康；電商平台「PXGo!全聯線上購」則祭出滿額限定贈點活動，使用PX Pay支付單日每滿1111元就送1111點福利點，最高享10%回饋。

另還推出「OFF COFFEE X 阪急麵包」超殺合購價，挑戰早餐超低價，只要購買冰/熱美式（30入） +阪急麵包（30入）組合，原價1,650元，限時只要1,111元，等於現省539元。冰/熱拿鐵（30入）+阪急麵包（30入）則優惠價1,450元（原價1,950元），現省500元。若再搭配使用PX Pay支付滿1,111元送1,111福利點，換算下來等於美式配麵包不到35元，拿鐵配麵包也只要45元，領取無期限，還能轉贈親朋好友，趁雙11揪團正是時候。

▲全聯PXGO!於雙11購物節推出「OFF COFFEEX阪急麵包」超殺合購價，用PX Pay支付再回饋10%，挑戰早餐超低價。（圖／全聯提供）

而先前的「請支援收銀」周邊口罩也因應雙11加碼補貨，會員購買「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」任2件，使用PX Pay支付即可獲得100福利點，每日每名會員限購2件。

另外全聯自11/10至11/19，同步推出超過10項3C家電品預購，其中「Switch藍紅主機加精選遊戲組」是首度推出，不只祭出91折還可宅配到府，限量100台。另「德律風根迷你震動按摩槍」則下殺34折，不到1000元即可入手。

【愛買】

愛買推出線下及線上優惠，實體通路部分，即日起至11/11日有Happy Go點數限時10倍瘋狂送，期間只要使用HAPPYGO Pay單筆滿1111元就送111點，單筆最高可獲333點。而品項折扣部分，有保健、護理指定用品單筆滿額現折50元，個人清潔保養、生理用品系列單筆滿額送100元，衣物洗劑單筆滿額現折30元等優惠。

▲愛買雙11推出線下及線上優惠。（圖／業者提供）

電商部分，愛買線上樂天平台於雙11當日全館89折、3C商品98折，11月10日至11日更端出「iPhone 12享73折」超殺優惠，另也推出民眾最愛的「整點激殺商品43折起」。

而愛買Friday購物平台即日起至12日，上午9時59分天天限量開灑100元現金紅包，100元券可直接折抵訂單金額，期間下單再抽111元折價券，至於愛買yahoo奇摩商城平台雙11當日則推全館92折。

愛買蝦皮商城則自即日起至11日，推出超商取貨萊爾富299元免運優惠，雙11當日全館89折起，凌晨1時20分及晚上8時還有限量領8折券可領。

【頂好】

頂好超市在11/11當天，單日購買台灣好物，如屏東北蕉、精選豬絞肉-冷藏肉、智利/秘魯藍莓、台灣文蛤、嚴選天生好米芋香米、77綜合夾心酥等商品，即可享有「買一送一」優惠。

▲頂好雙11祭出「買一送一」等五重優惠。（圖／業者提供）

而11/11日（含）前單筆消費生鮮商品滿111元，即贈11元生鮮商品抵用券，以此類推。抵用券在11月12日至18日期間，單筆消費生鮮商品滿111元可抵用11元消費金額，限抵用蔬果、精肉、海產麵包、現煮咖啡等生鮮類商品。

同時即日起至11月18日止，單筆消費滿699元即可獲贈一本價值5千元的「省錢折價本」，提供超過380款折價商品，使用日期至12月31日止。

頂好也進行「悠遊付優惠活動」至11/30，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿500元，即可獲得悠遊付最高10%回饋，單日每帳戶最高可回饋300元。

另看準今年無法出國的苦悶，推出「日式經典夢幻家電集點加價購」即日起至2021年2月17日舉行，凡單筆消費滿200元可獲贈1點，集滿3點即可加價購，兌換高質感的日系生活家電等共10款，兌換日期至2021年2月28日止。其中主打風靡世界的餐廚品牌「BRUNO」萬能調理鍋、電子多功能壓力鍋，在此波換購能以最低65折優惠帶回家。

【city'super】

▲▼city’super在11/10至11/12限時3天，於全台6店加上板橋ROCYE’快閃店，推出ROCYE’生巧克力「1+1優惠」。（圖／city’super提供）

▲city’super在11/10至11/12限時3天，於全台6店加上板橋ROCYE’快閃店，推出ROCYE’生巧克力「1+1優惠」。（圖／city’super提供）

city’super在11/10至11/12限時3天，於全台6店加上板橋ROCYE’快閃店，推出ROCYE’生巧克力「1+1優惠」，只要購買一盒原價520元的生巧克力，再加一盒優惠價只要699元；醇巧克力20枚原價280元，加一盒優惠價只要399元；一盒原價480元洋芋片巧克力，加一盒只要666元，讓長期支持ROYCE’粉絲在雙11不孤單。

另業者為支持在地農產，並看準年底各大週年慶熱潮，攜手嘉義縣政府合作，即日起至11/15於全台7店，擴大規模蒐羅嘉義縣18個鄉鎮、20款特色農產一同展售，其中包括水果界愛馬仕「極光哈密瓜」，特別邀請聶永真設計禮盒，「限量300組」獨家開賣原價799元，特價650元。

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