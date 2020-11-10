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本書店將於11/11歇業！獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗削價競爭

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▲▼本書店將於11/11歇業！獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗銷價競爭（圖／翻攝自Facebook）

▲「本書店將於11/11歇業」！獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗削價競爭。（圖／翻攝自Facebook）

記者林育綾／台北報導

「雙11購物節」是電商一年一度大檔期，不過近日有電商平台推出書本下殺66折等相關活動，引發許多實體書店和出版業不滿，認為是惡意削價競爭，並非健康的運作模式，不但傷害原本已經營困難的出版及書店業，甚至影響未來整體產業。今（10）日許多實體獨立書店、二手書店集體在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於1111歇業」，引起網友及粉絲一陣騷動。

雙11購物節前夕，全台各地的實體書店，集體在臉書粉絲團PO文「本書店將於1111歇業」，包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、紅氣球書屋、三餘書店⋯等，都以黑底白字發出告示，更hashtag「#1111書店歇業潮」、「#打一句令人心碎的句子challenge」「#當這世界上再也沒有書店時」、「#書本的削價競爭影響的是你和我」，引發許多網友一陣驚慌，紛紛留言「不會吧！」「我才正準被要去！」「拜託不是真的」。

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事實上這是實體書店針對電商平台「削價競爭」作為抗議的串聯，將集體在11/11當天休店一日。其中晃晃二手書店更提到，「你的每一次消費，都在為你想要的世界投票。」不少粉絲得知是串聯活動後也留言「嚇我一跳！」、「加油啊」、「多到實體書店消費吧」、「我現在很常在獨立書局買書～～～努力支持中」。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」,書店內觀及青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲實體書店生存不易。（圖／記者呂佳賢攝）

根據臉書粉絲團「出版魯蛇碎碎念」PO文，目前響應「#1111書店歇業潮」的書店名單如下：

海和 日常・生活提案所
青鳥 Bleu&Book
紅氣球書屋 Le BallonRouge
三餘書店 TaKaoBooks
無論如河
瓦當人文書屋
日榮本屋 The Way We Wish
小島停琉 - Linger Bookstore
小兔子書坊
晃晃二手書店
南崁小書店
小間書菜
新手書店
筆耕小書店
七木．人文空間書房
有河書店
鶵鳥藝文空間
焙思書房
植隱冊室
南方書店
爬上坡・好書室
起點書房 Beginning Bookstore
唐恩 Down House
紅絲線 text apartment
 

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