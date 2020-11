▲「本書店將於11/11歇業」!獨立書店集體爆「雙11歇業潮」抗削價競爭。(圖/翻攝自Facebook)

記者林育綾/台北報導

「雙11購物節」是電商一年一度大檔期,不過近日有電商平台推出書本下殺66折等相關活動,引發許多實體書店和出版業不滿,認為是惡意削價競爭,並非健康的運作模式,不但傷害原本已經營困難的出版及書店業,甚至影響未來整體產業。今(10)日許多實體獨立書店、二手書店集體在臉書粉絲團以黑底白字PO文「本書店將於1111歇業」,引起網友及粉絲一陣騷動。

雙11購物節前夕,全台各地的實體書店,集體在臉書粉絲團PO文「本書店將於1111歇業」,包括知名的青鳥書店、晃晃二手書店、紅氣球書屋、三餘書店⋯等,都以黑底白字發出告示,更hashtag「#1111書店歇業潮」、「#打一句令人心碎的句子challenge」「#當這世界上再也沒有書店時」、「#書本的削價競爭影響的是你和我」,引發許多網友一陣驚慌,紛紛留言「不會吧!」「我才正準被要去!」「拜託不是真的」。

事實上這是實體書店針對電商平台「削價競爭」作為抗議的串聯,將集體在11/11當天休店一日。其中晃晃二手書店更提到,「你的每一次消費,都在為你想要的世界投票。」不少粉絲得知是串聯活動後也留言「嚇我一跳!」、「加油啊」、「多到實體書店消費吧」、「我現在很常在獨立書局買書~~~努力支持中」。





▲實體書店生存不易。(圖/記者呂佳賢攝)

根據臉書粉絲團「出版魯蛇碎碎念」PO文,目前響應「#1111書店歇業潮」的書店名單如下:



海和 日常・生活提案所

青鳥 Bleu&Book

紅氣球書屋 Le BallonRouge

三餘書店 TaKaoBooks

無論如河

瓦當人文書屋

日榮本屋 The Way We Wish

小島停琉 - Linger Bookstore

小兔子書坊

晃晃二手書店

南崁小書店

小間書菜

新手書店

筆耕小書店

七木.人文空間書房

有河書店

鶵鳥藝文空間

焙思書房

植隱冊室

南方書店

爬上坡・好書室

起點書房 Beginning Bookstore

唐恩 Down House

紅絲線 text apartment