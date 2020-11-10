每店、每天只有10條！家樂福「巧克力黑糖生吐司」新登場　還有貓咪款

▲家樂福生吐司有新口味、造型了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近來掀起生吐司熱潮，繼7月找來世界麵包大師王鵬傑聯手推出「自製生吐司」後，家樂福這次端出全新口味「超濃生巧克力黑糖吐司」，選用比利時74%苦甜巧克力搭配台灣手工黑糖，每一口都有罪惡香氣，11月14日起於全台40分店搶先開賣，每天、每店各限量10條，同步登場的還有超可愛貓咪生吐司，全門市通通有，每天、每店限量15條。

▲▼家樂福生吐司推全新巧克力黑糖口味。



家樂福自製生吐司選用日本烘焙職人最愛的「日本日清製粉的高筋麵粉山茶花」製成，不僅口感鬆軟有彈性，就連吐司邊也不會太乾，最佳品嚐方式就是用手撕開吃，而且要趁新鮮出爐時吃，才能嚐到最佳風味，這次強勢推出全新巧克力黑糖風味生吐司，選用比利時巧克力品牌生產的74%貝可拉苦甜巧克力，和台灣手工熬煮黑糖結合，每一口的鬆軟生吐司都能吃到香氣十足的巧克力黑糖香，罪惡破表。

巧克力黑糖生吐司11月14日於全台40間家樂福分店正式開賣，每天、每店限量10條，要把握機會搶吃。販售門市有桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、重新、汐科、三民、內湖、北投、新店、經國、內壢、八德、林口、樹林、中壢、中原、竹北、平鎮、彰化、西屯、德安、文心、沙鹿、斗六、苗栗、豐原、嘉義、南投、安平、鼎山、鳳山、楠梓、屏東、仁德、新楠、金門、光華、愛河等40店。

▲基本款生吐司同步推出超萌貓咪造型。

另搶搭今年超夯貓咪生吐司風潮，家樂福也推出全新貓咪造型生吐司，同樣選用日本日清製粉的高筋麵粉山茶花，和動物性鮮奶油、天然蜂蜜作為原料製成，不過造型變身成超萌貓咪模樣，好吃又療癒，11月14日於全台家樂福量販、便利購開賣，每店、每日限量15條，把握機會搶吃。

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