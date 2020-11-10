11/11低價強品整理！花雕雞麵一碗11元　Switch Lite激殺1111元

▲雙11倒數，各大電商在11/11將釋出更多超殺商品。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

明天就是雙11了，你準備「剁手」了嗎？各大電商在11/11這天多會加大促銷力道，加碼推出整點瘋搶、限時限量特賣活動，從凌晨0點起，就有超狂優惠的強品輪番上陣，像是Switch Lite、SK-II青春露下殺1,111元，台酒花雕雞泡麵一碗11元，絕對要設好鬧鐘手滑起來。

東森購物網「11.11爽購節」強打7大促銷回饋，11/11當天再加碼東森幣擴大折抵、LINE回饋5%無上限等限定好康，更有必搶的限時限量指定商品1元、11元、111元、1,111元、11,111元，如東風極柔3層抽取衛生紙90抽x6包x1串、好奇純水嬰兒濕巾加厚型奇奇與蒂蒂系列限定版70抽x3包、妙管家小蘇打粉1000g 2盒，通通只要1元，市價超過1千元的PS韓國美美妍電眼修修發光全效眼霜、DeMon緊緻光耀黑面膜，也僅1元就能擁有。

▲DeMon緊緻光耀黑面膜3片/盒市價1,440元、PS韓國美美妍電眼修修發光全效眼霜30ml市價1,280元，雙11限定都只要1元。

蝦皮購物在11/11當天限時瘋搶時段加碼，00:00～22:00共10個時段準時開搶，除了鎖定蘋果系列商品，多款爆品強勢殺破1.1折，羅技M590多工靜音無線滑鼠、植村秀無色限粉霧保濕唇膏只要11元，Converse Chuck Taylor All Star'70高筒鞋賣111元，Switch Lite、SK-II青春露230 ml及Daniel Wellington米蘭金屬錶祭出1,111元；00:00～01:40每20分鐘再加倍送折價券折扣，雅詩蘭黛特潤小棕瓶＋雅詩蘭黛粉持久粉底不用2,000元。

▲雅詩蘭黛特潤小棕瓶＋雅詩蘭黛粉持久粉底，原價3,900元，特價1,750元，11/11 00:40開搶。

樂天市場統計自雙11活動開跑後，美食、3C家電、居家民生用品3大類最熱門，11/11這天的瘋殺特賣品中，00:00開賣的台酒花雕雞泡麵一碗只要11元，13:00有Mr.Smart小紫UV除蟎機特價1,288元，再加碼贈送6顆濾網；晚上9點至凌晨12點下單指定商品，則有深夜隱藏版加碼送優惠活動，例如Tefal特福典雅紅系列28CM不沾小炒鍋、貝恩柔濕巾80抽x24包、3M品牌旗艦店雙人可水洗四季被等，最高再打69折。

▲樂天市場站上台酒旗艦店在雙11推出TTL台酒泡麵全系列單包11元起，其中，台酒花雕雞泡麵原價50元，下殺2.2折，只要11元。（圖／翻攝自樂天市場）

想換iPhone12新機的話，樂天市場「愛買線上購物」推出滿20,000元現折800元，再搭配刷卡最高賺21%回饋，以iPhone 12 mini 64GB為例，原價23,900元，11/11當天購買現折800元，持任一家銀行信用卡刷卡可獲得2,541點數，參加指定銀行雙11加碼活動，再賺10%刷卡金，等於不用19000元就能到手，最多可省5,651元。

露天拍賣主打海內外商品天天推出整點特殺，11日更有多款獨家限定商品最低1折起，今年10月剛上市的任天堂瑪利歐賽車：實況LIVE家庭賽車場，00:00 限時下殺特價2,980元，使用彩票還可再抵149元；國際音響大牌Harman kardon藍牙喇叭AURA3，18:00 限時只要7,880就可帶走。露天eBay海外購物則有更殺的美妝保養品優惠，LANCOM蘭蔻75ml小黑瓶00:00開賣，打出超殺瘋狂價只要1,111元；16:00推出歐舒丹櫻花護手霜30ml，雙11限定特價111元。

▲10月新上市的「任天堂瑪利歐賽車:實況LIVE家庭賽車場+特典收納盒」，原價3,380元，雙11當天限時下殺挑戰市場最低價。（圖／露天拍賣提供）

遠傳friDay購物在11/9～11/11加碼僅3天的整點限搶活動，每天中午12:00、下午4:00、晚上8:00及10:00共4個時段，推出精選商品破盤價限量開搶，像是皇室羽毛工房羽毛枕買一送一特惠999元、高級95%雙人羽絨冬被2,999元，中午12:00再推限搶1元枕頭，另外，11/11中午12:00還可鎖定原價3,680元的FUJI溫揉按摩枕特殺僅11元。

▲FUJI溫揉按摩枕。（圖／遠傳friDay購物提供）

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