誰是接班人？柯文哲評陳時中、蔣萬安、黃珊珊　這個人意志力5分

▲台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2022年九合一大選還有2年時間，台北市長候選人卻已經備受討論。台北市議員李柏毅10日拿出一塊大板子，只見上面有國民黨籍立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，以及民進黨籍衛福部長陳時中，並詢問台北市長柯文哲「誰是接班人」，柯文哲將3人親和力都評比為5分，不過在意志力部分，僅只給黃珊珊5分，其他人都是問號。

台北市議會10日下午進行市政總質詢，李柏毅提及，美國總統川普過去有一個節目叫「誰是接班人」，那既然柯文哲已經第二任期了，之後也不能再選台北市長了，那請問未來誰會是接班人？

▲台北市議員李伯毅。（圖／記者湯興漢攝）



隨後，李柏毅拿出一塊板子，上面分別是蔣萬安、黃珊珊和陳時中的照片，他表示，這3位原則上是未來代表各黨派的台北市長候選人，希望柯文哲為這3人的親和力、意志力和競爭力打分數。

柯文哲表示，親和力3個人都差不多，所以都給5分，但意志力就不知道了，意志力要測過才知道，得遇到事件才看得出來，所以3個都先寫問號不知道。

李柏毅質疑，難道柯文哲跟黃珊珊不熟嗎？柯文哲才改口，黃珊珊的意志力不錯，「其他人我不曉得，你就寫5，其他人問號。」至於競爭力，柯文哲認為，現在連考試時間都還沒到，套句黃珊珊之前回的話，現在是讀書時間，不是考試時間。

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

李柏毅表示，柯文哲是市長，必須要給答案，並且找到接班人。柯文哲透露，這個跟市政無關，自己3月1日時認為美國總統大選一定是川普連任，但到了5月1日開始覺得川普麻煩了，投票前1、2週覺得川普不妙，「我意思是說，其實不管從美國選舉還是台灣選舉，2019年3月我就想說小英慘了⋯」

李柏毅詢問，柯文哲做了8年市政規劃與藍圖，哪一位能延續市政規劃，讓台北市更好？這不能說跟市政無關。柯文哲回應，他不曉得另外兩個會不會選，但認為黃珊珊會選。

李柏毅詢問黃珊珊有沒有準備好？黃珊珊笑著回應，「我跟你一樣，當議員時就開始準備了。」柯文哲則說，他覺得黃珊珊很認真學習，「我覺得我是一個很好的教練，我是台大優良教師。」

李柏毅表示，黃珊珊是不是代表民眾黨？柯文哲否認，黃珊珊連入黨都還沒，「她現在不是民眾黨的！」現在時間都還沒到，每天先把該做的事情做好，之後交給上天決定就好。

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▼台北市議會市政總質詢，黃珊珊、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）