　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誰是接班人？柯文哲評陳時中、蔣萬安、黃珊珊　這個人意志力5分

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

儘管距離2022年九合一大選還有2年時間，台北市長候選人卻已經備受討論。台北市議員李柏毅10日拿出一塊大板子，只見上面有國民黨籍立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，以及民進黨籍衛福部長陳時中，並詢問台北市長柯文哲「誰是接班人」，柯文哲將3人親和力都評比為5分，不過在意志力部分，僅只給黃珊珊5分，其他人都是問號。

台北市議會10日下午進行市政總質詢，李柏毅提及，美國總統川普過去有一個節目叫「誰是接班人」，那既然柯文哲已經第二任期了，之後也不能再選台北市長了，那請問未來誰會是接班人？

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員李伯毅。（圖／記者湯興漢攝）

隨後，李柏毅拿出一塊板子，上面分別是蔣萬安、黃珊珊和陳時中的照片，他表示，這3位原則上是未來代表各黨派的台北市長候選人，希望柯文哲為這3人的親和力、意志力和競爭力打分數。

柯文哲表示，親和力3個人都差不多，所以都給5分，但意志力就不知道了，意志力要測過才知道，得遇到事件才看得出來，所以3個都先寫問號不知道。

李柏毅質疑，難道柯文哲跟黃珊珊不熟嗎？柯文哲才改口，黃珊珊的意志力不錯，「其他人我不曉得，你就寫5，其他人問號。」至於競爭力，柯文哲認為，現在連考試時間都還沒到，套句黃珊珊之前回的話，現在是讀書時間，不是考試時間。

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

李柏毅表示，柯文哲是市長，必須要給答案，並且找到接班人。柯文哲透露，這個跟市政無關，自己3月1日時認為美國總統大選一定是川普連任，但到了5月1日開始覺得川普麻煩了，投票前1、2週覺得川普不妙，「我意思是說，其實不管從美國選舉還是台灣選舉，2019年3月我就想說小英慘了⋯」

李柏毅詢問，柯文哲做了8年市政規劃與藍圖，哪一位能延續市政規劃，讓台北市更好？這不能說跟市政無關。柯文哲回應，他不曉得另外兩個會不會選，但認為黃珊珊會選。

李柏毅詢問黃珊珊有沒有準備好？黃珊珊笑著回應，「我跟你一樣，當議員時就開始準備了。」柯文哲則說，他覺得黃珊珊很認真學習，「我覺得我是一個很好的教練，我是台大優良教師。」

李柏毅表示，黃珊珊是不是代表民眾黨？柯文哲否認，黃珊珊連入黨都還沒，「她現在不是民眾黨的！」現在時間都還沒到，每天先把該做的事情做好，之後交給上天決定就好。

其他人也看了這些...

蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會
拜登勝選！　陳水扁：美中台關係不會有太大改變
蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」　行政院還原真實狀況

更多熱門新聞...

國民黨：期待美國在拜登領導下　與中華民國持續強化夥伴關係
朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣　替他開心
孫大千：蔡英文和川普的總統大選　存在5個驚人巧合

振興一下我們的美麗

▼台北市議會市政總質詢，黃珊珊、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會市政總質詢，台北市議員李伯毅就下屆台北市長候選人問題對柯文哲及黃珊珊提問。（圖／記者湯興漢攝）

►雙11眾多夯品現省11%　

ET快訊
玖壹壹春風爆動手術開刀！　經紀公司證實
國光客運「3路線」　明天全天免費搭
雙11大戰今搶最划算　10大電商精選32件夯品
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

誰是接班人？柯文哲評陳時中、蔣萬安、黃珊珊　這個人意志力5分

批蘇貞昌荒腔走板怠忽職守　國民黨民調：68.9％反對不開治安會報

影／美國防長被川普撤換　國防部評估：不影響美印太戰略推動

台灣醫療科技展12月登場！　游錫堃：大健康產業是未來全球發展利基

蔡英文永和寓所遭潑「不明液體」　總統府公布目前維安動態

孫大千列7大拜登勝選影響：台灣不必被迫當美國政府的馬前卒

2024最好組合朱侯配？　朱立倫：市民期待侯友宜把下屆市長選贏

外交部：累積89國、1786位各國議員　力挺台灣參與WHA

影／朱立倫談拜登當選：世界將走回溫和理性力量　非極端譁眾取寵

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

誰是接班人？柯文哲評陳時中、蔣萬安、黃珊珊　這個人意志力5分

批蘇貞昌荒腔走板怠忽職守　國民黨民調：68.9％反對不開治安會報

影／美國防長被川普撤換　國防部評估：不影響美印太戰略推動

台灣醫療科技展12月登場！　游錫堃：大健康產業是未來全球發展利基

蔡英文永和寓所遭潑「不明液體」　總統府公布目前維安動態

孫大千列7大拜登勝選影響：台灣不必被迫當美國政府的馬前卒

2024最好組合朱侯配？　朱立倫：市民期待侯友宜把下屆市長選贏

外交部：累積89國、1786位各國議員　力挺台灣參與WHA

影／朱立倫談拜登當選：世界將走回溫和理性力量　非極端譁眾取寵

苦苓／馬英九幫九二共識辦了告別式

柯文哲笑稱：「瘋狗才衝得贏」是指川普　下秒急認「我又失言啦！」

萬里大鵬國小「全身紅螃蟹」現縱　海大專家揭牠悲慘的奇幻旅程

東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

最殺4折！NIKE「雙11特賣」搶到缺貨　跑鞋現省千元、運動裝700元有找

發票中1萬！她看日期爆哭「我錯了」…網曝方法：財神路過不漏接

爸媽注意！幼兒類流感升溫、疫苗接種仍低　首打族接種率僅18.2%

立陶宛新執政聯盟：支持「為自由而奮鬥」的台灣人民

拜登勝選》畢殿龍／川普不認輸　中俄領導不祝賀拜登讓大選繼續飛

陸推網貸監管新規後　馬化騰卸財付通法定代表人職務

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

北市旅遊補助要來了！12月公布方案

未獲邀出席WHA　蔡英文：全世界損失

美國駐聯合國大使：台灣防疫挽救世界無數生命

國民黨反萊豬　拜登大將肯定蔡英文放寬美豬貼文曝

館長直播嗆徐國勇「來辯論啊！」

中職總冠軍賭輸...盧秀燕戴獅子頭跑行程　網友讚

綠營急秀與拜登互動　藍營：川普還沒卸任...

美防長熱門人選「72小時殲滅共軍」　蔡英文接見畫面曝光

民進黨：國民黨集體失憶「打臉馬英九」　我們深感不捨

王浩宇秀阮經天合照：我們都愛台灣

即／總統府否認蔡英文出席「APEC領袖峰會」

綠營大動作駁斥押寶　國民黨發現一件事

快訊／張忠謀4度任APEC代表！蔡英文：他促進台灣合作成果豐碩

康友掏空案220億成壁紙　股東怒斥證交所無能

更多熱門

相關新聞

柯文哲：台灣應加入WHA　中國別再用政治凌駕人權

柯文哲：台灣應加入WHA　中國別再用政治凌駕人權

世界衛生大會（WHA）台灣時間10日復會，儘管許多國家力挺我國以觀察員身分參與，但最終仍因中方阻撓而遭拒。對此，台北市長柯文哲10日表示，健康是基本人權，沒有任何人該被排除，身為首都市長、一位醫生，呼籲中國不要再用政治凌駕於健康和人權之上。

柯文哲籲三軍戒備　馮世寬：聽聽就好

柯文哲籲三軍戒備　馮世寬：聽聽就好

北市旅遊補助要來了！12月公布方案

北市旅遊補助要來了！12月公布方案

198處「電動機車充電站」無法可管

198處「電動機車充電站」無法可管

柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

關鍵字：

柯文哲黃珊珊陳時中蔣萬安台北市長2022

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

即／川普宣布　美防長被解職

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面