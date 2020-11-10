雲端最前線／白宮易主！藍民調：近6成民眾盼暫緩萊豬進口

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美國白宮即將易主，我國政府進口含萊克多巴胺豬肉進口政策遭受質疑。國民黨9日也公布最新民調指出，有五成七民眾認為，因應美國對外政策調整，我國政府應暫緩萊豬進口政策，另有近五成民眾不認同進口萊豬可以換到台美洽簽自由貿易協定。《雲端最前線》10日邀請立法委員劉世芳、國民黨文傳會主委王育敏、台北市議員徐巧芯以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲白宮即將易主，萊豬進口政策應調整？（圖／記者屠惠剛攝）

綜合外電報導，川普團隊於美東時間周一（9日）在賓州提起訴訟，控告該州的郵寄選票系統「欠缺與個人現場投票之選票相同的透明度與認證能力」，試圖讓法官提出一個緊急禁令，阻止該州正式承認拜登勝出。川普團隊日前表示本週將提10宗可能改變選舉進程的訴訟，而今在賓州開出提告第一槍。

世界衛生組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，但並未邀請台灣參加。雖然2友邦接力力挺，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入議程，但最終還是被大會主席裁定不納入議程討論。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。