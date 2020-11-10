國民黨團8度杯葛蘇貞昌：美國情勢已變「重啟萊豬評估」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨繼續杯葛。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌10日第8度赴立法院進行施政報告，再度遭到國民黨團以反對美豬進口杯葛。國民黨團總召林為洲表示，拜登當選美國總統，即將於明年元月就任，屆時能否啟動貿易談判都是未知數，呼籲蔡英文政府在大環境改變之前，至少先「暫緩」萊豬進口。

立法院第10屆第2會期於9月18日開議，蘇貞昌分別在9月22日、10月13日、10月16日、20日、30日、11月3日、6日前往立法院擬進行施政報告並備質詢，但都遭國民黨團杯葛。立法院長游錫堃上午9點召集朝野協商，研商「第10屆第2會期第5次會議議程進行」相關事宜。由於朝野協商無共識，游錫堃裁示，下午4點繼續協商。

國民黨團在議場擺出「不反美豬，只反萊豬」、「美新局、緩進萊」、「開放萊豬、重新評估」、「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」、「白賊政府」等手板標語，並於10點召開記者會。林為洲表示，蔡政府未經國會溝通突襲宣布萊豬進口，國民黨團要求蔡英文到立院咨文報告，以及行政院長應向全民道歉，都做不到，國民黨團要求進口萊豬前赴美國查廠，但政府拿疫情當藉口，在野黨無法接受。

林為洲表示，拜登政府上台後，台灣能不能因為開放萊豬進口，啟動貿易談判？「民主黨是不跟你玩BTA、FTA，他們一項主張區域聯盟來做貿易協議，跟共和黨完全不同思維」，他呼籲，在大環境改變之前，至少要「暫緩」萊豬進口。

國民黨主席江啟臣說，不是只有蔡政府面對開放美豬的壓力，當初馬政府同樣也承受很大壓力，「到底政府對於民眾健康把關，誰才是真正替民眾的健康著想，蔡英文擋不住壓力突襲開放，是不是有難言的苦衷？」呼籲蔡政府因應情勢變化重新評估。

稍早朝野協商時，時代力量黨團總召邱顯智表示，國民黨說只有杯葛院會，委員會還是照常進行，但現在連一讀會都沒辦法進行，等待要一讀的案件堆積如山，出委員會的法案也無法進行二、三讀，等於癱瘓所有國會議事，認為不應該繼續這樣杯葛下去，愧對國人。

民眾黨立委張其祿則說，希望總質詢、專案報告盡快完成，加上美國總統選舉剛結束，希望蘇貞昌能針對重大情勢變更進行專案報告，也應考慮是否總統要到立院報告。

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