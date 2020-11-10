兩百多天本土零確診　蘇貞昌：批評者享受防疫效果一面又罵政府

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今年以疫情為由取消食品安全會報、治安會報等多場大型會議，近來屢遭外界批評。對此，院長蘇貞昌表示，政府帶頭做防疫，但批評者一面享受防疫效果一面又罵政府，「這樣做，其實是不公平的，對公務人員也不合理」。

國民黨10日第8度杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，蘇貞昌受訪時大酸，國民黨團動員阻擋，每天只抬著一隻道具豬進進出出，「如果那隻豬會講話一定也覺得煩死了，到底有完沒完」；蘇也喊話，杯葛不是大家的期待，希望國民黨團能早一點不要再這樣阻擋，讓立法院能正常運作。

至於因疫情停開會報飽受批評，近來將陸續重新展開，蘇貞昌說，台灣的防疫被世界公認做得最好，我紓困也做得最快，同時三倍券也得到最好的效果；甚至於上禮拜在報告三倍卷成效，不只是從數字看出來，列席的相關首長代表也都一致希望再擴大、再延長。

蘇貞昌表示，可見當初政府要做三倍券，國民黨一直說要發現金比較好，現在結果出來，就可以知道政府雖然一時會被各種抨擊或著有些人從各方面提出各種講法，我們都認真地聽、謙卑的、嚴肅的檢討，但政府就是要把結果做出來做到最有效。

蘇貞昌說，在防疫期間，政府也是要求大家盡可能不必聚會，並且保持防疫的有效社交距離等等，政府當然要帶頭做，而政府作法過去有各種大型會議，集合很多的人討論很多的題目，就不要再大型聚集，用各種題目分開、專案的會議，「雖然比較小，但卻是比較機動，同時也真的達到防疫效果」。

蘇貞昌反批，批評者一方面享受防疫效果，一方面又來罵政府這樣做，其實是不公平的，對公務人員也不合理，現在確實兩百多天本土0確診，所以我們也陸續就相關會議進行，這都是政府機動靈活應用，最重要是結果要好才有效。