男違規丟垃圾遭撞死「家屬怒告2稽查員」　柯文哲：支持同仁嚴格執法

記者袁茵／台北報導

台北市環保局8日被爆出，有2名稽查員發現有1名男子違規棄置家庭垃圾於公用垃圾桶內，上前要求稽查，該男子為躲避稽查，結果遭汽車撞擊身亡，使家屬怒告2名稽查員。台北市長柯文哲9日表示，市府支持同仁嚴格執法。





▲台北市長柯文哲接受聯訪。（圖／記者袁茵攝）

有媒體報導，北市環保局2名稽查員於10月15日下午執行違規棄置家庭垃圾專案取締勤務，結果發現1名民眾違規棄置家庭垃圾在公用垃圾桶內，所以上前表明身份並要求稽查，對方卻開始拔腿狂奔，結果沒注意到行人燈號是紅燈，跑到馬路上時被車輛衝撞，於同天下午5時死亡。

柯文哲9日出席「2020台北社造季—小民的幸福社區」活動，被問及此事，他回應，亂丟垃圾是一定不對，台北市政府還是要支持市府同仁嚴格執法，這是沒問題的。

柯文哲表示，但是這樣如果中間有涉及到一些抱怨跟糾紛，現在他們市府執法人員身上都有帶秘錄器，這些資料都會全部交給檢方調查處理，等檢方結果出來後，市府會再做處理，「不過基本上市府還是會支持我們的同仁嚴格執法。」

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