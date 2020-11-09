台北男違規丟垃圾逃跑遭輾斃　律師：巡查員不用負責！駕駛很倒楣

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名42歲王姓男子想將家庭垃圾丟到公用垃圾桶，被台北市環保局兩名稽查員發現，嚇得直接逃離，闖紅燈穿越馬路時不慎絆倒遭轎車輾斃，家屬事後控告稽查員過失致死。對此，律師林智群提出3點分析認為，巡查員不需要負責，「法律不能因為後面產生的結果（民眾死掉）不好，就處罰巡查員前面的開單行為。」

林智群8日在臉書說，影片顯示了民眾闖紅燈過馬路跌倒，以「魚躍式」方式倒地，倒地後車子就來了，任何駕駛在這樣情況下根本沒辦法反應，只能說駕駛真的很倒楣，車子損壞了還要跑法院；不過，這名駕駛初步看起來應該沒有肇責。

▲▼王男狂奔跌倒，不幸遭轎車輾斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▼王男狂奔跌倒，不幸遭轎車輾斃。（圖／記者張君豪翻攝）

林智群表示，至於巡查員只是要開單，並沒有對民眾進行任何脅迫，是合理執行公務；民眾自己拔腿就跑、闖紅燈過馬路的行為，是民眾自己的決定，那個結果不是巡查員開單造成的，所以巡查員不需要為這個事情負責。

「為什麼說那個結果不是巡查員造成的？」林智群進一步分析，有人會問說，沒有巡查員開單，民眾不會死，怎麼沒關係？法律上的因果關係有兩個要件：

1、沒a這個事情，不會產生b結果。

2、有a這個事情，通常會產生b結果。

林智群指出，沒有巡查員開單，民眾是不會死，但「開單」不是「開槍」，一般情況下是不會導致人死掉的；法律要求的是要大家不要做高風險事情（開槍），至於無風險行為（開單），並不是法律禁止的行為。

▲▼林智群說，駕駛真的很倒楣，車子損壞了還要跑法院。（圖／東森新聞）

林智群說，法律不能因為後面產生的結果（民眾死掉）不好，就處罰巡查員前面的開單行為，因為那個結果（民眾死掉），不是「開單行為」提高的風險導致的，而是「民眾自己拔腿就跑闖紅燈」這個行為導致的。

王男10月15日下午2時拿著自家垃圾到松山區民生東路一處巷弄，打算將垃圾丟入行人垃圾桶，全程被劉姓及魏姓稽查員以密錄器拍下。隨後劉、魏兩人上前表明身分打算開罰。

王男嚇得轉身逃跑，不顧紅燈穿越馬路，但疑似太慌張而被中央分隔島絆倒，飛撲車道後被陳姓男子駕駛的轎車輾過，送醫後不治身亡。陳被依過失致死罪送辦。

環保局表示，死者家屬提告過失致死，目前已與兩名當事人討論，將聘請資深律師協助同仁處理因公涉訟問題，且有立即安排兩人接受心理諮商師心理輔導，緩解不安情緒等，事後仍正常上班；此外，由於本案進入司法程序，將交由檢警查辦。