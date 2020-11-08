違規丟垃圾怕被罰⋯他「闖紅燈逃跑」遭輾斃　北市環保局：依法執勤

▲公用垃圾桶示意圖。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者袁茵／台北報導

台北市環保局8日被爆出，有2名稽查員發現有1名行人違規棄置家庭垃圾於公用垃圾桶內，上前要求稽查，對方為躲避稽查，結果遭汽車撞擊身亡。對此，台北市環保局表示，報導內容與事實不符，環保局人員無業績壓力問題，是依法維護市容勤務，且有聘請律師協助2名稽查員訴訟，並沒有對2名稽查員不聞不問。

針對有媒體報導，北市環保局2名稽查員於10月15日下午執行違規棄置家庭垃圾專案取締勤務，結果發現1名民眾違規棄置家庭垃圾在公用垃圾桶內，所以上前表明身份並要求稽查，對方卻開始拔腿狂奔，結果沒注意到行人燈號是紅燈，跑到馬路上時被車輛衝撞，於同天下午5時死亡。

對此，台北市環保局8日下午澄清，發生此事令人深感遺憾，此案既已進入司法調查，盼外界勿以訛傳訛，不僅可能影響司法的偵辦，也對家屬造成不必要的二度傷害，非各界所樂見。

北市環保局指出，該局設置行人專用清潔箱是提供市民、遊客丟棄行進間產生垃圾使用，但因有部分市民貪圖方便，任意棄置家庭垃圾，經常造成滿溢，妨礙行人使用，也成為髒亂點，遭到居民詬病，要求加強稽查取締違規行為，故取締違規棄置垃圾包本為清潔隊日常勤務，目的在於維護市容整潔，並無該媒體報導所稱業績壓力問題。

北市環保局表示，除了第一時間由幹部對巡查員給予撫慰外，也立刻安排同仁接受心理諮商師心理輔導，緩解渠等不安情緒；其後因車禍死者家屬對其提告過失致死，環保局也與當事人討論後，聘請資深律師協助同仁處理因公涉訟問題，且同仁事發後均仍正常上班，並無媒體報導對同仁不聞不問情形。

最後，環保局提到，因本案已進入司法程序，案發過程同仁所拍攝影像已送交檢警查辦，將全力配合偵辦，以還原事實，呼籲各界勿再以訛傳訛，以期事實真相早日水落石出。

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