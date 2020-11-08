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維護市民安全　台南市政府聯合稽查自助洗衣店公共安全

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▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區連鎖自助洗衣店11月7日晚上發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，經查該地址無商業或公司登記，市長黃偉哲立即責請經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等相關局處人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查，並呼籲連鎖加盟業者必須善盡輔導加盟主各項安全維護相關知識。

▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，經查該地址無商業或公司登記，待進一步洽業者了解，如違反規定由相關局處依規定裁處。

台南市政府8日下午聯合稽查結果，永康永平店有商業登記，中正店未達課稅起徵點，免辦商業登記，有出具國稅局核准稅籍登記函文。兩家瓦斯管線檢查均正常，但現場均無出具建築物使用執照，待工務局進一步查詢。

▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經濟發展局陳凱凌表示，該連鎖自助洗衣店屬加盟店性質，每月營業額如達4萬元以上依法須辦理商業或公司登記，惟後續業者經營時仍需要符合建管、消防及土管等相關規定。7日晚上發生氣爆之地址，經查並無辦理商業登記且無辦理設籍課稅，後續將移請各相關單位進行查處。

▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局表示，依消防法規定，瓦斯桶串接使用達80公斤以上即有消防法令規定，該洗衣店瓦斯桶串接使用已達200公斤，且瓦斯桶放置地點也沒有空氣流通及設置漏氣警報器等設備，市府消防局將依照規定裁罰，呼籲其他業者，商業經營對於瓦斯使用等，更應該注意公共安全。

▲台南市永康區連鎖自助洗衣店發生機房氣爆，致4名民眾燒燙傷，台南市政府經發局、消防局、工務局、大台南瓦斯等人員，前往其他加盟店進行公共安全聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經發局進一步表示，依登記與管理分離原則，經發局核准公司或商業設立登記時皆會函文告知業者後續營運時要符合工務、消防、土地使用管制、衛生、勞工等相關規定，也會副知工務、消防、都發、地政、衛生、勞工等相關局處，由各目的事業主管機關其權責規定管理。連鎖自助洗衣店加盟店之業者，經洽詢國稅局若達課稅起徵點均會通知業者限期30日內辦理商業登記。

依商業登記法第31條規定，未經設立登記而以商業名義經營業務或為其他法律行為者，主管機關將限期辦妥登記，屆期未辦妥者，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。如洽國稅局有未達課稅起徵點者，亦會將名單通知工務及消防等局處。

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