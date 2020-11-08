蘇貞昌口誤「蔡英文致電拜登」　國民黨提醒：別押錯寶就急著表態

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統大選由民主黨籍拜登當選，行政院長蘇貞昌稍早受訪時表達祝賀，並稱蔡英文連任時，拜登曾致電祝賀，因此蔡總統也已經致電祝福拜登的當選。不過行政院隨即澄清，兩人僅在「推特發文」祝賀對方，並無致電。對此，國民黨發言人兼國際事務部副主任何志勇提醒，兩者差很多，民進黨沒有必要在押錯寶後就急於表態。

蘇貞昌稍早受訪時，向拜登和賀錦麗表示祝福，並表示「在今年初，蔡總統當選連任的時候，拜登先生也特別來電祝賀蔡英文總統連任，而蔡總統也已經致電祝福拜登的當選」。不過，行政院發言人丁怡銘隨後澄清此說法，強調蘇貞昌的原意為蔡英文總統已用推特文恭賀拜登先生與賀錦麗女士的當選，並非通電話。

▲總統蔡英文透過推特恭賀拜登當選。（圖／蔡英文推特）

對此，國民黨發言人兼國際事務部副主任何志勇表示，首先，「推特發文」跟「致電」差很多，民進黨政府毋須在押錯寶後就急於表態。

其次，何志勇表示，蘇院長常在外交、兩岸議題親上戰場，這不符合我國憲政體制。他從剩下一支掃帚也要上戰場開始，頻率越來越高，連瘦肉精豬肉進口一事也可以不顧民眾健康，與在野黨舌戰。「建議蘇院長專心本務，重啟那些已經好幾個月甚至一年多沒開的食安會報、治安會報，這才是人民的期待。」

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