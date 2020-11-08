快訊／CNN：川普女婿勸說承認敗選！　時間點曝光

▲ 川普女婿庫許納。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN白宮記者表示，川普女婿兼白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）已針對敗選一事，與川普進行接觸。據悉，庫許納此一動作的時間點，就在川普發表完「離總統大選結束還早」聲明後所進行，但是否成功不得而知。

多間美國媒體在台灣8日凌晨，報導民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選。川普陣營透過聲明表示，競選團隊法律戰將於9日啟動，「在美國人民得到應得的、民主所要求的真正選票之前，我不會休息。」

拜登稍早已發表勝選演說。不過，就在拜登演說前4小時，川普在推特上持續發文強調，他才真正擁有7千1百萬「合法選票」的人，而且還是在任總統最高的得票紀錄，更質疑開票所內的狀況，並認為「自己才是贏得選舉的人，7100萬票都是『合法』的，而且川普陣營觀察員也認為事有蹊翹，至少有百萬張郵寄選票被劃給拜登」。

拜登競選團隊7日晚間表示，自勝選消息傳出後，拜登與川普陣營之間並沒有任何溝通往來。

Some news — Jared Kushner has approached President Trump about conceding the election, per two sources. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) November 8, 2020

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