快訊／CNN：川普女婿勸說承認敗選！　時間點曝光

▲ 川普女婿庫許納。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

CNN白宮記者表示,川普女婿兼白宮高階顧問庫許納(Jared Kushner)已針對敗選一事,與川普進行接觸。據悉,庫許納此一動作的時間點,就在川普發表完「離總統大選結束還早」聲明後所進行,但是否成功不得而知。

多間美國媒體在台灣8日凌晨,報導民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選。川普陣營透過聲明表示,競選團隊法律戰將於9日啟動,「在美國人民得到應得的、民主所要求的真正選票之前,我不會休息。」

拜登稍早已發表勝選演說。不過,就在拜登演說前4小時,川普在推特上持續發文強調,他才真正擁有7千1百萬「合法選票」的人,而且還是在任總統最高的得票紀錄,更質疑開票所內的狀況,並認為「自己才是贏得選舉的人,7100萬票都是『合法』的,而且川普陣營觀察員也認為事有蹊翹,至少有百萬張郵寄選票被劃給拜登」。

拜登競選團隊7日晚間表示,自勝選消息傳出後,拜登與川普陣營之間並沒有任何溝通往來。

Some news — Jared Kushner has approached President Trump about conceding the election, per two sources.