　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／CNN：川普女婿勸說承認敗選！　時間點曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 調查人員認為川普女婿庫許納可能是主導開除穆勒的關鍵人物。（圖／路透社）

▲ 川普女婿庫許納。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN白宮記者表示，川普女婿兼白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）已針對敗選一事，與川普進行接觸。據悉，庫許納此一動作的時間點，就在川普發表完「離總統大選結束還早」聲明後所進行，但是否成功不得而知。

多間美國媒體在台灣8日凌晨，報導民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選。川普陣營透過聲明表示，競選團隊法律戰將於9日啟動，「在美國人民得到應得的、民主所要求的真正選票之前，我不會休息。」

拜登稍早已發表勝選演說。不過，就在拜登演說前4小時，川普在推特上持續發文強調，他才真正擁有7千1百萬「合法選票」的人，而且還是在任總統最高的得票紀錄，更質疑開票所內的狀況，並認為「自己才是贏得選舉的人，7100萬票都是『合法』的，而且川普陣營觀察員也認為事有蹊翹，至少有百萬張郵寄選票被劃給拜登」。

拜登競選團隊7日晚間表示，自勝選消息傳出後，拜登與川普陣營之間並沒有任何溝通往來。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
拜登當選台灣慘了？　黨政高層：蔡英文用1招攻破「押寶說」
BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵步驟　北韓砲火可能回
地震前兆？操場跑道驚見「爆量蚯蚓」　上萬條蠕動
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普選輸氣炸！外媒踢爆：不出席拜登就職典禮　無意承認敗選

BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵步驟　北韓砲火可能回歸

推特第一魯蛇！搜尋「Loser」驚見川普躍升冠軍　網留言揭殘酷現實

快訊／CNN：川普女婿勸說承認敗選！　時間點曝光

各國政客接連祝賀拜登！ 　墨西哥總統直言：現在說恭喜還太早

比宣布敗選還糗！川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

敗選＋病毒逆襲！川普陣營爆「內鬥」究責口水戰　女婿秒成箭靶

南韓外長火速訪美！估「提早一步」接觸拜登陣營...將與他會談

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」　政壇老咖準備接手川普4年爛攤！

美國首位女副總統！　賀錦麗憶母感性喊話：我不會是最後一人

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

愛女不孕...51歲嬤「借肚」懷親孫 任代理孕母幫圓夢：替妳建立個家

青峰即興再創小吃版《青春住了誰》　楊丞琳狂被洗腦：我以後要怎麼唱啊

蕭亞軒親自為狗下廚！黃皓眼讒：我的呢？　因毛小孩受傷操碎心…男友溫暖抱抱安撫

王瞳自曝與艾成新婚3個月「還是單身」　學習當蔡太太：「姓艾」聽起來怪怪的XD

哈士奇「聲帶遭割」仍奮力顧家　氣音長嚎示警...媽淚：好心疼

川普選輸氣炸！外媒踢爆：不出席拜登就職典禮　無意承認敗選

BBC：拜登勝選「中國失望了」！少一關鍵步驟　北韓砲火可能回歸

推特第一魯蛇！搜尋「Loser」驚見川普躍升冠軍　網留言揭殘酷現實

快訊／CNN：川普女婿勸說承認敗選！　時間點曝光

各國政客接連祝賀拜登！ 　墨西哥總統直言：現在說恭喜還太早

比宣布敗選還糗！川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

敗選＋病毒逆襲！川普陣營爆「內鬥」究責口水戰　女婿秒成箭靶

南韓外長火速訪美！估「提早一步」接觸拜登陣營...將與他會談

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」　政壇老咖準備接手川普4年爛攤！

美國首位女副總統！　賀錦麗憶母感性喊話：我不會是最後一人

宜蘭秋天必去落羽松景點懶人包　漸層落羽松宛如置身仙境

藍營疑「川普輸了還進口萊豬嗎？」　王浩宇：YES

首度研究證實吸菸傷腦！醫「抽200人龍骨水分析」：失智症有害物質會增加

李榮浩「滿滿粉色」隔海送愛　霸氣喊話楊丞琳「唱完給我回來」閃炸！

土城爆「內褲男攻擊路人」...夜歸女大喊救命狂奔！警方曝真相

發推特講成「拜蔡通話」…朱辦批蘇貞昌「欺騙成習慣」：外交禮儀認識不足

秋冬嘴唇乾裂、死皮多？網推5大「潤唇神器」一滴擺脫酸梅嘴

川普選輸氣炸！外媒踢爆：不出席拜登就職典禮　無意承認敗選

企聯女壘／台北體育局長現身贈球　盼「合作」讓壘球更好

117歲福岡嬤每天喝3罐可樂　明年5月將擔任奧運的火炬手

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

國際熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

拜登當選了　284票突破門檻

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

快訊／拜登284票當選美國總統！本人親自發聲了

拜登對台灣「重點表態一次看」

拜登：很榮幸能帶領這個偉大國家

快訊／川普：離大選結束還早呢！

川普怒吼「我的7100萬選票都合法」堅持自己勝選

即／拜登：讓美國再次獲得全球尊敬

拜登當選台灣會不利？他揭是最好的結果

《辛普森》神預言！大選結果8年前早出爐

更多熱門

相關新聞

BBC：拜登勝選「中國失望了」！

BBC：拜登勝選「中國失望了」！

美國民主黨總統候選人拜登贏得2020年大選，但歷經現任總統川普作風非典型，在主掌國政的4年期間敵友分明，讓美國與全世界的關係似乎出現明顯變化。

推特搜尋魯蛇　驚見「他」名列第1

推特搜尋魯蛇　驚見「他」名列第1

陳水扁：川普、拜登都反中

陳水扁：川普、拜登都反中

各國政客接連祝賀拜登！

各國政客接連祝賀拜登！

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

川普陣營出包「記者會訂錯地點」　對面竟是火葬場…

關鍵字：

2020美國總統大選共和黨川普庫許納北美要聞

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

川普宣言：我贏得了總統大選

連千毅愛徒「直播凸槌」…鏡頭2度拍到槍

拜登當選了　284票突破門檻

楊丞琳「摔下高台」後首露面　無預警宣布：我單身！

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

快訊／鍾明軒道歉：我後悔了

韓天后被爆「碩士論文99％抄的」

獨／鍾明軒爆2年前放鳥節目！

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

密西根軟體出錯　川普千張票全給拜登

川普敗選「特權沒了」　美媒：性侵+逃稅指控恐讓他入獄

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

拜登宣布當選「世界將發生十大改變」

4汪跟美女合照燦笑　換爸秒嫌棄

川普小白球打一半　突然得知「拜登當選了」

更多

最夯影音

更多
《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~

《料理之王》小編又厭世「我沒有前男友」　Lulu驚開錯話題：NO~~~~~~
薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

薔薔床堆衣服山「躺2隻死蟑螂」　王思佳崩潰：我頭皮發麻了！！

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

爺等30天才辦「亡妻」除戶手續　靜靜面對離別、放下...故事藏洋蔥

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

楊丞琳高台踩空...李榮浩「又氣又心疼」　她下台甜喊「老公」報平安：不要擔心

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面