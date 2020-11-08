拜登當選美國總統　黃偉哲：與美兩黨平行交往是國家最大利益

▲針對拜登當選美國總統，台南市長黃偉哲受訪指出，對美國的共和、民主兩黨都應該平行交往，那這樣子的話，對於國家是最大的利益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



針對拜登當選美國總統，台南市長黃偉哲受訪指出，總統跟外交部都代表國家為拜登總統當選人恭賀，對於台灣來講，美國民主、共和兩黨誰當選對將來美中關係都是已經成定局的，只是進展的速度不一樣，如果川普當選連任，那過程會激烈一點，拜登當選總統可能過程是比較和緩一點。

對於中國大陸威脅的部分，他說，「大家都已經是美國跨黨派的共識了，但是不管如何，其實台灣還是得靠自己，說真的，如果我們是要靠美中關係的不合，坦白講，大船相撞，小船會先遭殃啦，所以我們覺得其實要站穩自己的腳步走自己的路會比較好。」

「對於美國共和、民主兩黨，我們還是平行交往，不需要讓人家有特別的感覺。其實，我們對於不管是在共和黨或民主黨，都有我們的友人，還有智庫也有我們的友人，但最重要的，我們其實不需要拿美國的民主、共和兩黨的關係來作為外銷轉內銷、出口轉內銷，就是說美國的民主黨也好，共和黨也好，站在台灣來講，都應該平行交往，不需要來作為一個政黨黨同伐異的理由。」

黃偉哲舉例，4年前國民黨在說民進黨只跟民主黨交往，不跟共和黨交往，4年後，同樣一個國民黨，又說民進黨只跟共和黨交往，不跟民主黨交往，到底是怎樣？「所以我們覺得其實不需要把美中關係、美台關係拿來作為政黨攻防的理由，也就是說，其實不管是國民黨，不管是民進黨，其實對於美國的共和、民主兩黨都應該平行交往，那這樣子的話，對於國家是最大的利益。」

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