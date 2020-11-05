吃燒肉慶生！她「這行為」惹怒男友被提分…網一面倒挺她：好女人

▲男生覺得女友打包的行為很丟臉，提出分手的要求。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

情侶吵架是常見的事，常常會因為一些價值觀不同而爭吵，一名女網友生氣表示，日前幫男友過生日，請客吃高級燒肉，因為點太多吃不完，打算打包帶回家吃，沒想到男友卻因此大發飆，認為打包的行為「很丟臉」，還直言「妳是很窮喔？幹嘛一定要打包？」還因此提出分手，讓原PO超級傻眼。

「男友覺得我讓他丟臉，所以跟我提分手」，該名女網友在臉書「靠北星座」發文，為了幫男友慶祝生日，帶男友去吃高級燒肉餐廳，餐點太多吃不完，不想要浪費食物，打算打包帶回去，但男友認為這樣「很丟臉沒面子」，強力阻止「吃不完就算了阿，你是很窮喔？幹嘛一定要打包？」

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▲網友們紛紛大讚原PO的好習慣，「勤儉是種美德」。（示意圖／pixabay）

原PO聽完後傻眼，「這跟窮不窮有關係嗎？而且這頓飯是花我的錢欸」。最後她依然堅持打包帶走，且對於男人愛面子的行為相當不解，「我去買東西用優惠卷，他也會覺得很丟臉，然後罵我貪小便宜」，因此PO文詢問大家，「這樣做真的會讓男生沒面子嗎？」

對此，許多網友都留言替原PO講話，「回他：我付錢的時候，你怎麼不覺得沒面子」、「叫他把自己包一包，慢走不送」、「賺錢不容易阿」、「台北一堆都在打包耶」、「找個相同觀念的，在一起也輕鬆自在」、「你快跟他分吧！價值觀不同在一起很痛苦的」、「會想打包的女生都是好女人」、「那他不能去吃喜酒了，打包才是喜酒的精華啊」。