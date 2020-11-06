放大螢幕「看養眼照」遭抓包！　妻狠瞪「好看嗎？」他6字神回覆

▲原PO滑手機看美女，遭丈母娘抓包。（示意圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人夫在客廳滑手機時，看到認識的女性友人發了養眼照，便點進去看一下對方近期的照片，沒想到一舉一動都被丈母娘看在眼裡，關上螢幕後急著要解釋時，就聽到丈母娘帶著殺氣說「免關啊！再假就不像了！」事後妻子逼問他「好看嗎？」他快速反應6字神回覆，沾沾自喜得表示「今晚有床睡了！」

該名人夫在臉書「爆怨2公社」發文，用手機看養眼照被丈母娘抓包，還來不及開口解釋時，丈母娘就開始大喊「每天在家看我女兒還看不夠是不是？」他急忙關上手機螢幕解釋，「阿母你不懂啦！其實我是在研究那個女人的睡衣，老婆的睡衣舊了，我想幫她買幾件新的啦！」丈母娘立刻反嗆，「甘安捏？研究內衣還會把螢幕放大看內內？」

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▲原PO解釋，是在幫老婆挑新的睡衣。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

事後，老婆問他「是大內內好看，還是她的睡衣好看？」他反應神速的回答「都沒有妳好看！」也因為這句話，讓他免於睡廁所或客廳的處罰，「這故事告訴我們，千萬不要在阿母或是丈母娘面前看內內照」。

貼文發出後，網友們全笑翻，「每天習慣看女主播新聞，女兒跟阿嬤告狀說我每天看美女」、「廚房你沒睡過嗎」、「求生意志堅強」、「好在你丈沒母娘沒正在煮飯，不然拿菜刀」、「這次的經驗就是提醒你說，以後要看大內內要躲起來看，四下無人才能進行觀看」、「薑還是老的辣」。

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