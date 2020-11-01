為何老婆講話像「蚊子嗡嗡叫」？男性腦「撐不過3分鐘」原因曝光

▲為何老婆的話聽起來像「蚊子嗡嗡叫」？男性腦「撐不過3分鐘」真實原因曝光。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）、譯者／陳亦苓

摘自／摘自悅知文化《老公使用說明書》

一如缺乏同理心的生活之於女人，對男性腦來說，缺乏「安靜沉默」的生活才是萬分痛苦。進入山裡的獵人們，藉由風與水的聲音來得知前方地形，靠著細微的風吹草動聲來察知野獸動靜，要是旁邊有人吱吱喳喳地講話講個不停，便可能使其生命陷入險境。

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我一再強調，男性腦是依狩獵來調整調頻頻率的。唯有在荒野中即使遭遇危險仍能確實做出成果的男性，才得以增加其後代數量。他的子孫如此，而子孫的子孫亦然。像這樣的男性腦，若沒調整成狩獵用規格才是奇怪。

基於此理由，當旁邊的人吱吱喳喳地講個不停時，男性腦就會明顯地緊繃起來，而太過緊繃的結果，便是進入將空間認知能力（策略力、危險感知力）發揮到極致的模式。

為了充分運用空間認知的訊號，就只好挪用語言分析的訊號，於是便停用語言輸入功能，關閉了語音辨識引擎。換言之，這時老婆的話聽起來就像蚊子聲，大概是ㄤㄤㄤ、嗡嗡嗡之類的吧。這就是男性腦這種「裝置」的本質。

若是在開口後30秒內聽不出目的（解決問題的主題），男性撐不到3分鐘就再也聽不下去。他既不是沒誠意、不愛妳，也不是在發呆，他只是開始徹底發揮保護老婆免於危險的「空間認知能力」。

不過，很多女性會覺得，明明談戀愛時他都很認真聽我講話啊？與尚未到手的女性對話時，「鉅細靡遺地聆聽其話語」正是「解決問題的辦法」，也正是「目的」，所以男性當然會很認真聆聽。

至於自己基於責任而必須守護的女性，「確認今天一天安全無虞，若有問題就要解決」，才是對話的「目的」。

到手了就不珍惜？沒這種事。把老婆的話聽得像蚊子的嗡嗡聲，這可是「男性腦」為了保護到手的女性，所展現的最大誠意呢。因此，對於在你面前彷彿沒在聽話、一臉放空的男人，請原諒他吧！

★作者黑川伊保子，1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。

★本文摘自悅知文化出版《老公使用說明書：腦科學專家教的——夫婦善哉70年聖經！在妳將老公當「大型垃圾」丟棄之前，請先看這本書。》在試圖尋找「更好對象」的女性腦陷阱之中，以及不懂男性腦本質所造成的誤解，對於老公的憤怒，大半都屬冤屈。本書以腦科學的角度解釋分析，如何把家庭變成天堂？越是瞭解男性腦，就越會覺得他們實在笨拙得可愛。將「令人火大的老公」變成「出乎意料的老公」請務必閱讀本書。