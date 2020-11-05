全部財產都給老公！傻妻哭認「小三是閨蜜」：她常來我家玩

▲女子假離婚後，老公帶全部財產娶了她閨蜜。（圖／翻攝自寧夏新聞網）

記者鄭思楠／綜合報導

防火防盜防閨蜜！寧夏石嘴山女子吳香苦（化名），近幾年是真哭暈在廁所，因為一套房子，她跟老公假裝離婚，協議財產全部歸對方。可誰知，老公竟然愛上她閨蜜，帶上所有財產娶了閨蜜。這場離婚「狗血劇」，還得從買房說起。

據《寧夏新聞網》報導，吳香苦和老公甄扎（化名）結婚後，雙方在中寧縣某社區購買了一套新成屋，但兩人工作地都在平羅縣，天天回去有點不方便，就打算在平羅縣城再買一套。

因為大陸的法律，如果夫妻雙方名下有第二套房子，繳的稅就要大幅增加。兩人為了避掉高額的稅，決定假裝離婚買房。

2014年2月28日，吳香苦與老公辦理了離婚手續 ，並協議中寧縣城的住房及所有財產均歸老公所有，孩子的撫養權也歸老公，她未分得任何財產。

因是假離婚，雙方仍在一起同居生活，但問題就出在吳香苦大意了，經常帶閨蜜末蓮（化名）來家做客，一來二去，閨蜜竟和老公擦出「愛」的火花。

吳香苦徹底傻了眼，眼見兩人從眉來眼去發展到毫無下限，她悔不當初，被逼於2016年6月離開。而平羅縣的那套新住房，也讓閨蜜和前夫占去。隨後，兩人不僅結了婚，還生了孩子。

幾年過去，吳香苦越發覺得委屈，就將兩人告上法庭。11月2日，平羅縣法院審理了該案件。

法庭上，香苦痛哭流涕訴說著她和前夫辦理假離婚的心酸過程，並搬出各種「證據」竭力證明兩人是假離婚。而作為前夫的甄扎，則一副無所謂的冷漠態度。

目前，此案正在進一步審理中。

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