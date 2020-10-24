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已經把妳當成「自己的一部分」　男人不擅長稱讚老婆原因揭密！

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▲▼示意圖,夫妻,情侶,溝通,吵架,問題,家庭,關係,建立,離婚,小三.出軌（示意圖／123RF）

▲男人都不擅長讚美老婆，原因是一是「延伸腦」將老婆當成自己的一部分。（示意圖／123RF）

文／黑川伊保子（Ihoko Kurokawa）、譯者／陳亦苓

摘自／摘自悅知文化《老婆使用說明書

男人都不擅長讚美老婆。其理由之一，就是具高度空間感的男性所擁有的「延伸感覺」。

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男性腦的延伸感覺遠比女性腦要高得多，能將摩托車的機械裝置及工具等當成自己身體的一部分，靈活自在地操控摩托車、使用工具，就彷彿有神經連結著一般。而顯然他們也運用這種能力，把長時間一起生活的女性當成了自己身體的一部分。

就像人不會特地稱讚自己的右手，男人也不會一直稱讚自己的老婆。人不會對自己的右手說「我愛你。」所以男人也不會對老婆表達愛意。

延伸感覺較低的女性腦，由於不具一體感，往往希望得到語言上的連結。但這樣的想法對男人來說，非常難以理解。

成了老公一部分的老婆，其對男性而言，一體化程度越高，就越會感嘆無法獲得甜言蜜語。再怎麼拼命做菜也不會被稱讚「好吃」，剪了頭髮回來老公就連一句「滿好看的」也不說。

各位人夫們請試著想像，有一天希望得到你讚美、已與你一體化的老婆，卻先早一步過世的話，你會有什麼感覺？肯定會有強烈的失落感，就像是失去了身體的一部分，所以偶爾送點綿綿情話給老婆當禮物吧！

稱讚她的時候，要選在幸福的情境

對自身情緒很敏感的女性腦，把用言語讚美及疼惜重要對象視為「愛的證明」，當然也會期待對方回應同樣的言語。

這時必須注意的是，會讓男性腦和女性腦感到高興的稱讚方式，並不相同。

以對象為參考點來掌握自身立場的男性腦，喜歡被說是「最棒的」。在許多人之中，經比較後被稱讚為「你是最棒的」，便會感到開心。

女性腦則喜歡獨一無二。讚美時， 男人很容易說出：「妳是最美的。」之類的話，自己被這麼稱讚當然會開心，然而，光是想到有比較對象這點，便會讓女人莫名地不爽起來。

所以「我們在一起是有意義的，而這樣的女人只有妳一個。」、「對我來說，妳是唯一的女人。」等說法，才更能射入女人心。

▲▼悅知文化出版《老婆使用說明書》、《老公使用說明書》。（圖／悅知文化）

★作者黑川伊保子，1959年，生於日本長野縣。人工智慧研究員、腦科學評論家、感性分析師、散文家。

★本文摘自悅知文化出版《老婆使用說明書：腦科學專家教的 夫婦善哉70年聖經！如何和不講理的老婆相處？老公此生最大的專案管理。》如何扮演好「老公」這個角色？你需要徹底了解女性的腦部構造，擬定策略！老婆的怒火儘管對老公來說很危險，事實上，卻是她強烈希望獲得關注的訊息。本書從腦科學的立場，說明老婆不爽和發脾氣的原因，改善日本數十萬對夫妻關係，引起廣大迴響，累積突破60萬本引爆話題。

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