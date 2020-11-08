LAVA TRI鐵人賽12/5登場！還有「小鐵人」能滑獨木舟＋賞濕地生態

▲第七屆「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日舉辦。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

第七屆「2020 富邦金控 LAVA TRI鐵人賽大鵬灣站」將於12月5、6日舉辦，交通部觀光局表示，本次賽事吸引1600餘名選手報名，另外設置LAVAKIDS小鐵人賽事，安排獨木舟以及紅樹林濕地生態體驗，選手還可欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀。

觀光局表示，大鵬灣是全台唯一的單口囊狀潟湖，有風無浪、除了適合從事水上活動，再搭配風景優美的環灣自行車道，綜合以上兩大優勢，舉辦國際性帆船生活節及自行車活動得成為大鵬灣的品牌、型塑大鵬灣區成為海洋休閒度假園地，再結合地方創生及農漁特產展售，推動地方深度旅遊品牌。

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觀光局指出，本屆賽事將有23國約1,600名鐵人好手參賽，今年邀請了許多實力堅強的選手，包括第3屆全運會鐵人三項冠軍張團畯、2020 KOM 台灣自行車登山王挑戰女子冠軍郭家齊、首位進軍東京奧運測試賽鐵人國手張綺文等等，三位選手也將會在本次賽事中一決雌雄。

▲▼大鵬灣景色優美。（圖／觀光局提供）

除了台灣選手之外，大會也邀請了熱愛台灣的日籍在台選手「日本人歐吉桑」下坂泰生，透過不同國籍選手的參賽體驗，發揮以運動推廣國際觀光的最大效益。

除了大鐵人的賽事，本屆還有設置「LAVAKIDS小鐵人賽事」，小鐵人活動特別結合在地業者安排獨木舟以及紅樹林濕地生態體驗，並同時欣賞鵬灣跨海大橋開橋秀，讓所有來參與鐵人三項賽的朋友們有更多元化的體驗感受。

今年賽事延續去年再度設立「自行車賽道破紀錄獎」，只要51.5KM標鐵組(游泳1.5公里、自行車40公里及跑步10公里)能在2小時30分內完賽，並打破2019年LAVA大鵬灣站由謝育宏寫下的自行車賽道紀錄55分29秒，大會就送出Profile Design 高級碳纖輪組一組。