紓困停掀失業危機！觀光業者估：過年前10多萬人恐「回家吃自己」

▲國旅人數暴增，對於旅行社而言卻助益不大。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，雖然國旅景氣復甦，但因國人國旅都以自由行為主，因此對於旅行業者而言助益不大。據觀光局統計，全國旅行業家數在近一個月內共有11家停業，與今年上半年家數一樣多。觀光業者指出，若到農曆年前政府仍未推出紓困或補貼方案，恐有1.3萬名旅行從業人員將失業，加上10多萬的導遊領隊，等於有10多萬人沒工作。

據觀光局統計，今年9月全國旅行業總家數共3962家，到了10月僅剩3951家，共停業11家，相比今年1到6月間，旅行社也是共停業11家。交通部觀光局指出，截至10月底，今年旅行社解散及停業家數計71家，受疫情影響較107年同期42家及108年37家為高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，旅行業從業人員數量不斷減少，許多導遊、領隊也紛紛轉行，但由於旅行社申請手續繁雜，因此多數旅行社不會直接「停業」，而是會將證照留下、人員裁撤「歇業」，呈現「隱性倒閉潮」。

▲觀光業者合力推出國旅補助，盼能刺激觀光景氣。（圖／記者李宜秦攝）

李奇嶽指出，若至明年農曆年前，政府仍未再推出紓困或營運補貼方案，屆時4萬名的旅行從業人員中，恐有三分之一的人、約1.3萬人將面臨失業危機，加上約10萬人的導遊、領隊，等於觀光業破10萬的人都會失業。他也說，若疫情維持3年都不結束，4萬名旅行從業人員恐都會失去工作。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，為了提振國旅景氣，觀光業者合作推出國旅補助「進擊券」，民眾入住指定旅宿每晚可補500元，且不限使用次數，目前已有近700家旅宿加入、4000餘人填單申請補助。

黃正聰指出，進擊券成功帶動國旅景氣，從這幾天填單情況來看，入住旅宿最多的區域包括台北、台中、台南、高雄，國旅最熱門的東台灣反而沒有入榜，他推測，這是因為近期沒有連續假期，因此國人偏好選擇兩天一夜的短程旅遊，中南部人來台北玩、台北人到台中或台南玩，而非往東部、離島跑。