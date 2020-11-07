爸舉槍爆頭男友「混凝土封屍」　女兒囂張續交新歡…生活費全刷死人卡！

▲俄羅斯男遭到女友父親殺害後，混凝土封屍。（圖／翻攝自VK下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯列寧格勒地區日前發生一起恐怖凶殺案。一名35歲女子交往了26歲的瓦丁（Vadim Tamkovich），卻讓父親相當不滿，女子父親在舉槍殺害瓦丁之後，更將人用混凝土封住，詭異的是女子並沒有報警，反而在搜查期間交了下一任男友，最終警方更發現女子一家人還盜刷瓦丁的銀行卡，全案目前將這對父女移送法辦。

根據英國《鏡報》報導，63歲的梅尼科夫（Vladimir Melnikov）因為得知瓦丁和女兒交往時，多次對女兒動粗，一氣之下竟趁機會持槍將瓦丁爆頭殺害，之後將屍體放置在車庫內一天，最後選擇在附近挖一個土坑，丟屍後再倒入混凝土封住。

▲詹娜（左）對於男友死去，更立馬結交新歡。

然而離奇的是，瓦丁的女友詹娜（Zhanna Melnikova）都知道父親殺害了男友，卻沒有報警，而是繼續生活。直到警方開始展開搜索時，梅尼科夫與詹娜還假裝若無其事的樣子協助搜索，此外，詹娜更是開始與，絲毫沒有受到影響。

瓦丁的屍體在被找到之後，梅尼科夫帶著警方到埋屍地點重演，還侃侃而談自己犯案的過程。瓦丁的堂哥氣憤表示，就算是在搜查過程，這對父女也沒有良心的假裝一切都沒有發生，甚至還使用瓦丁的銀行卡，「甚至懷疑附近的鄰居都知道命案的發生，卻沒有人報警，詹娜還將瓦丁的個人物品捐出」。

目前詹娜與梅尼科夫已被拘捕，梅尼科夫則是被正式指控謀殺罪名，恐怕將面臨無期徒刑判決。