莫斯科「香腸大王」桑拿房內遭十字弓射殺　女友裸體破窗逃命

▲「莫斯科香腸大王」馬魯戈夫在桑拿房裡遭到暗殺。（圖／翻攝自twitter／Eli Dror）

實習記者湯子暘／綜合報導

俄羅斯有「香腸大王」之稱的肉廠大亨馬魯戈夫（Vladimir Marugov）2日在做三溫暖時，遭到兩名蒙面男子以十字弓射殺，同行女友驚險逃脫後報警。當地救護車與警察趕到現場時，馬魯戈夫已經氣絕多時，目前襲擊者的身分尚未釐清，但警方已經在桑拿房中找到凶器，也發現犯人的逃亡工具。

根據《路透社》報導，當時兩名匪徒闖入桑拿室，將裸體的馬魯戈夫和他的女友加齊耶娃（Sabina Gaziyeva）綁在一起，勒索高昂的贖金，但在談判破裂後毆打虐待了馬魯戈夫長達一小時，最後用十字弓將這位大老闆射殺。

他的女友當時被嚇壞了，趁機從房間的窗戶逃走，跑到附近民宅中求助。警方接獲通報後，在桑拿室中找到馬魯戈夫的屍體，和犯人丟棄的十字弓，隨後在附近的伊斯特拉村（Istra）發現犯人用來逃亡的銀色的雪鐵龍（Citroen）汽車，兩名犯人選擇棄車步行躲入森林。

▲馬魯戈夫（中）與前妻塔季揚納（左）離婚後鬧出財產糾紛，現任女友則為加齊耶娃（右）。（圖／翻攝自twitter／Elena Evdokimova）



儘管俄羅斯聯邦偵查委員會（Следственный комитет Российской Федерации）沒有透露被害人身分，但《俄羅斯時報》與多家當地媒體都已確認，死者正是「奧焦爾斯基」（Ozyorsky）與「肉食帝國」（Meat Empire）的老闆——馬魯戈夫。

他與詩人前妻塔季揚納（Tatyana Marugova）離婚至今已五年，去年還鬧出財產糾紛，兩人所育的25歲長子也於同年在摩托車事故中喪生。警方已在這間距莫斯科以西僅40公里的桑拿室拉起封鎖線，並展開相關調查，但犯人仍下落不明。

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