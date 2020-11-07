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「我的肉肉女友歡迎指教」　男上傳性愛片秒被分手…超慘下場曝

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲秦姓男子將自己與女友的矇眼性愛片上傳色情網，遭判處有期徒刑8月。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／高雄報導

秦姓男子與交往3個月的王姓女友合意發生關係，不過他卻不顧女方意願，在一次「矇眼愛愛」的情形下，趁機拿攝影機偷錄整個過程，隨後更替影片下了「我的肉肉女友歡迎指教」標題上傳網路，供人觀覽。王女知情後氣炸提告，橋頭地院判3日判秦男有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。可上訴。

秦男與女友2019年12月間開始交往，2人不時會在高雄的租屋處發生關係，不料一次愛愛時，秦男沒有先詢問女友意願，就擅自趁女方矇眼增加情趣之際，偷偷拿攝影機錄下整個過程，且今年1月21日晚間9時許，又直接將該影片上傳某色情網，並寫下標題：【原創】我的肉肉女友歡迎指教，以此方式供多數人觀覽。

王女經朋友告知，發現自己私密影像遭男友外流後，氣得報警處理，隔（2）月立刻與男友分手，同時，警方也循線通知秦男到案說明。

橋頭地院審理時認為，秦男未徵得女友同意就竊錄2人性愛過程，後續還將影片上傳色情網站，致王女名譽遭受毀壞，行為實在不應該，但考量他犯後坦承犯行，態度尚可，審結依「竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」處有期徒刑4月，又「散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪」處有期徒刑5月，2罪合併應執行8月，得易科罰金24萬元。可上訴。

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