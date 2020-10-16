傳「前女友壞照」到百人群組...她收到吞吐片截圖！一看主角崩潰

▲阿傑被依法判拘役59日。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿傑」（化名）與女子「花花」（化名）是前男、女朋友關係，但他卻在分手後，將兩人過往的性愛照片分別上傳到2個LINE群組，讓別人觀賞。誇張的行徑曝光之後，讓花花氣得提告。對此，台南地院審理後，依法判他拘役59日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，阿傑與花花分手一年之後，不知何故卻突然基於散步猥褻影像之犯意，在某日凌晨將兩人於交往期間，所拍攝的口交性愛照片上傳到2個LINE群組，而其中一個群組內的人數有32人、另一個群組人數更是多達131人。

阿傑將花花的性愛照片上傳到該2個群組，供不特定人或特定多數人得以觀覽，而整起案件直到群組內的成員看不下去，將截圖傳給花花之後才曝光。花花得知事情之後，氣得提出告訴。

對此，法官認為，阿傑犯後坦承犯行，且已經與花花達成和解，考量其因一時失慮，偶罹刑典，經此行之宣告，應知警惕，相信他有無再犯之虞，因此依犯散布猥褻影像罪，判他拘役59日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年。

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