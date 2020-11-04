男醫偷拍護理師如廁！記憶卡「沖馬桶3次」滅證　院方打掉取回

▲彰化一名李姓醫師在醫院廁所內竊錄女員工如廁更衣，遭判處有期徒刑6月。（示意圖／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／彰化報導

彰化某醫院李姓醫師2019年間在醫療大樓內的員工廁所內，持攝影機偷拍女護理師的如廁過程，遭抓包後還將攝影機連同記憶卡丟入馬桶廁所想掩蓋證據。雖李醫事後辯稱自己患有憂鬱情緒，所以犯案，不過彰化地院近日仍依妨害秘密判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

李醫2019年8月25日晚間在彰化某醫院的員工專用廁所內，拿微型攝影機連結手機APP竊錄院內女員工如廁，期間一名護理師上廁所一半，因發現隔板下方有隻手竄出，嚇得馬上起身喊叫，跑出廁所通知其他醫護人員的同時也立刻通報警衛。

李醫得知自己犯行曝光後，迅速在廁所內將攝影鏡頭以及記憶卡丟入馬桶內沖水3次，約過5至10分鐘才若無其事走出廁所，向眾人否認偷拍。不過院方為了取證，也隨即請雇工將馬桶打掉，將卡在裡頭的證物取出，並在李男同意下扣留他手機，送交警局報案。

▲李醫發現自己犯行曝光後，立即將證物丟入馬桶內沖走。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上，已婚並育有2子的李醫坦承所有犯行，同時他也提出自己的就醫紀錄，表示自己患有憂鬱情緒仍在持續就診中，是因精神壓力過大所以犯案。

彰化地院審理時發現，李醫其實從2016年起就開始出現竊錄行為，記憶卡中不只有2名女護理師如廁的影像，另還有女醫師在廁所更衣的畫面。

遭偷拍的女護理師指出，從案發到現在，她恐懼感仍揮之不去，現在如廁已變成是一種無形壓力；對她而言，醫師本應有高道德標準，實在難以相信平時受人尊敬的李醫（愛女兒的好父親）竟是這種人，她難以置信外也感到憤怒、噁心，對此，希望法官能從重量刑。

法官認為，李醫為了滿足自己私人慾望，竊錄3名女性非公開活動及身體隱私，行為已造成當事人心靈嚴重受創，尤其他身為醫師，社經地位甚高，在職場竊錄女同事私密活動及身體隱私部位，犯罪情節非輕，不過考量他犯後積極與被害人和解，雖目前雙方仍未達成共識，和解未成，最後仍依妨害秘密判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

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