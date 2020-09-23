偷錄激戰片！他瀏覽謎片網驚見「也不擋一下」…網歪樓：跪求App

▲男方偷錄與女友激戰影片。（圖／免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友瀏覽謎片網站時，驚見女性友人和男友影片，詢問男方後，對方竟然說「這是我偷拍的，她不知道」。原PO聽到後傻眼，還因此跟好友大吵一架，「這拍的超級明顯，這樣對女生傷害很大」，也奉勸各位女生要好好保護自己。

原PO在「Dcard」發文，平常下班後在家無聊，打開謎片App網站想找點樂趣，意外發現某部影片激似女性友人，心想「怎麼可能」。打開影片後，因為看到房間內的娃娃，是之前一起射氣球射中的娃娃，因此確定是好朋友沒錯。於是他打電話給女生男友，沒想到對方竟然回說，「讚喔！你有看到喔，她不知道這件事情，這是我偷拍的。」

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原PO聽到後當場傻眼開罵，「這拍的超級明顯，你也不擋一下，這樣對女生傷害很大欸。」男生竟然還回嗆，「你都看過了，爽到了，你還兇什麼？」兩人便在電話中吵起來。掛斷電話後，原PO立刻打給女生，對方得知後哭了很久，最後忍痛向男友提出分手，還打算請吃飯謝謝原PO告訴她這件事情。

▲女方得知後，心痛和男友分手。（圖／取自免費圖庫pexels）

最後原PO語重心長在文末寫道，「女孩們一定要保護好自己，如果妳的朋友們看到妳的影片，妳能接受得了嗎？太多網紅、明星、小模的外流影片，雖然我還是忍不住會去看，但是看到自己朋友影片的時候，真的覺得心裡很難過。」

貼文一出後，許多網友留言表示，「有生理反應是正常的，會告知女生，幫你比個讚啦」、「我無法想像被偷拍，被傳上去 被人圍觀的感受」、「情侶間可以有情趣，但是偷偷外流太過分，應該大力譴責偷拍者」、「堅持不要留下影片，有拍後要確實檢查，沒有露臉才能留」。

然而，也有許多網友竟然歪樓表示，「App的部分呢」、「說好的App呢」、「先幫你補血，不怪你下載那個App，更不會怪你破壞人家的感情，但你不說出是什麼App，我就找人檢舉你」、「坐等App」、「車呢？我還沒上車啊司機」。

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