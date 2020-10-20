分手後遭台女封鎖！加籍男怒將2人愛愛片上傳Pornhub…下場曝

▲加拿大籍男子不滿台灣女友分手後封鎖他，竟將2人交往時的性愛片上傳色情網。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／台北報導

加拿大籍男子貝克（化名）因不滿台籍女友提分手後將他全面封鎖，氣得把2人交往時拍的性愛片上傳全球最大色情網站「Pornhub」。片中女主角溫姓女子經友人告知得知此事，崩潰上警局報案提告。台北地院15日判決出爐，依個人資料保護法判貝克有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

加籍男子貝克與溫女過去曾是男女朋友，2019年2月間某日他們入住高雄某摩鐵時，貝克以自己的攝影機錄下2人性愛過程，怎料雙方分手後，貝克因不滿女友將她封鎖，竟以私人帳號登入色情網站「Pornhub」，張貼標題「XXX Date with Asian XXX in Taiwan」的文章，並附上與前女友溫女的性愛片，以此方式散布涉及身體隱私部位內容的影像供人觀覽，藉以毀損溫女名譽。溫女從旁人口中得知此事後相當崩潰，速連絡上貝克要求他刪除影片，同時也至警局報案提告。

▲溫女得知性愛片被放上網，崩潰至警局報案並提告。（圖／記者趙蔡州攝）

台北地院審理時認為，貝克僅因不滿分手，就亂散布性愛片，甚至將其刊登於網路上供不特定人點閱，將女性裸體物化供他人品頭論足，行為明顯已嚴重侵害溫女人格及隱私權，造成她無法磨滅的心理創傷。

法官指出，雖貝克審理時坦承犯行，也力求彌補欲與溫女和解，看起來尚具悔意，但因雙方賠償金額至今仍談不攏，溫女已無意和解，考量貝克自述加拿大大學肄業程度，月收入6萬5000元，育有1兒，審結判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

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