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偷拍學妹洗澡！清大研究生「裝暖男」給她安慰…為這事逆轉自爆

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▲▼洗澡,淋浴,沐浴。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲蕭姓清大研究生在一次營隊期間偷拍學妹洗澡，事後遭處有期徒刑4月，得緩刑2年。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者徐愷昕／桃園報導

24歲蕭姓清大研究生2019年寒假與學校社團一同至屏東某小學帶營隊，怎料期間他為滿足私慾，竟拿手機偷拍一名學妹洗澡，且見事蹟敗露後，起初還假意出面安慰，直到學妹堅持報警他才坦承犯行。桃園地院審結判蕭男有期徒刑4月，但考量他過去沒有前科，犯後也積極與被害人和解，因此予以緩刑2年，並應參加法治教育4場。可上訴。

蕭姓清大研究生2019年1月26日至28日與學校一同至屏東林邊鄉某小學帶營隊，不料活動第2天晚上9時33分許，他竟偷偷潛入校園無障礙廁所淋浴間內，將自己手機穿過淋浴間上方隔板，由上往下的角度連續拍攝隔壁正在洗澡的學妹。學妹發現後嚇得大聲尖叫，蕭男當下見事跡敗露，趕緊匆忙離開廁所。

學妹出浴時一見蕭男，不疑有他馬上將遭偷拍經過告訴學長，蕭男聽完原先還佯裝安慰，直到後面學妹堅持報警處理，他才坦承偷拍行為，並強調已將相關照片全刪除。

桃園地院審理時認為，蕭男為滿足自己慾望，竟私自拿手機竊錄學妹洗澡及身體隱私部位，造成學妹心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，行為危害非輕，不過考量他犯後全盤認錯也積極與被害人和解，雖然至今雙方賠償金仍未達成共識，但法官見蕭男出庭時還帶著30萬元求原諒，誠意十足，審結依妨害秘密罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，另予以緩刑2年，並應參加法治教育4場。可上訴。

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