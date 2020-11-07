買麥香魚！她打開見「一滴」塔塔醬傻了…網笑翻：點到為止

▲麥當勞的「麥香魚」深受許多人喜愛。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

「麥香魚」是麥當勞的「夯品」之一，搭配必備的醬料「塔塔醬」，簡直就是味覺上的享受！一名女網友分享說，她日前買了一份麥香魚，原以為開蓋的畫面會非常療癒，沒想到事實卻讓她一度傻眼，甚至懷疑自己被店員針對，而貼文也引來非常多的關注，網友紛紛打抱不平「少了精髓，太扯了」。

原PO在Dcard貼文表示，先前看到很多網友們分享，開蓋麥香魚有「美麗的圓面」，而自己也想親自體驗那療癒的瞬間，於是就到麥當勞買了一份麥香魚回來，結果滿心期待的打開，卻看見「凌亂」的魚排和麵包，更誇張的是，塔塔醬竟只有「一滴」，讓她非常好奇的問網友說，「自己是不是被店員討厭了呢？」

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▲原PO打開麥香魚，結果發現塔塔醬只有「一滴」。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出，隨即引起熱烈回應，「那一滴醬，傻眼哈哈哈哈」、「醬真的好少，起司感覺好小，麥香魚沒有很方，上餅皮是否光滑無瑕？」、「醬好扯」、「那是吐一口痰在上面嗎」、「醬是精華 」、「畫龍點睛？」。

也有網友調侃說，「醬少比較健康」、「店員表示點到為止」、「店員也努力崇尚健康」、「這樣好棒， 我都點不要醬」、「他應該有看到你的身材，醬的熱量蠻高的」；但有認真的網友猜測說，「可能是醬的用量快沒了，才努力擠一點出來抹上去。」