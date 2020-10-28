手刀衝麥當勞！「麥當勞振興優惠券」自己吃跟朋友吃都划算　各種超省優惠、經典美味買一送一

▲麥當勞再度推出振興優惠券，要讓大家享受美味也兼顧荷包。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

每到了月底，總是為了省錢絞盡腦汁，但想要兼顧美味跟錢包只要到麥當勞就對了！大小朋友都愛吃的麥當勞現在推出了年底最強的「振興優惠券」，除了經典必吃大薯、薯餅、冰炫風、四塊麥克鷄塊及蜂蜜紅茶以外，各種超殺優惠應有盡有，整張如果用完可以省到快要3000元，現在就跟著即新聞小編小孟一起前進麥當勞，一起來看看這次「振興優惠券」最強攻略吧。

小孟第一個碰到剛運動完，就迫不及待來麥當勞飽餐一頓的型男，針對大食量族群小孟推薦超爽大餐五件組，有大麥克、4塊麥克鷄塊、小薯及小杯飲料還有勁辣香鷄翅，原價226元搭配振興優惠券使用直接激省剩下150元，讓型男大喊「太划算了吧！」

▼激省程度能讓你再享用更多美味。

第二個喜歡吃辣的辣妹一口氣點了勁辣鷄腿堡、勁辣香鷄翅、4塊麥克鷄塊、小杯可樂及小薯，身為老行家的她不用計算就知道今天的餐點一共是226元，小孟馬上好康道相報，跟她說現在只要搭配振興優惠券，150元就能吃到這樣的辣妹套餐！讓辣妹超驚呼多出的76元還可以再帶一杯特選那堤回家喝，甚至還能跟同事一起Share，簡直是省上加省。

接著遇到一對恩愛的夫妻，兩個人毫不猶豫的點了煙燻雞肉長堡、薑燒豬肉長堡加上6塊麥克鷄塊還有一份薯條跟兩杯飲料，小孟接著一問「你們知道這樣多少錢嗎？」只見兩人互相對看，對於要吃多少錢依然沒有概念，這時小孟拿出振興優惠券，兩人份的餐組只要229元，等於一個人只要付115元，現省100元真的是相當划算，而優惠券上也有冰炫風買一送一，讓老公馬上買了兩杯，享受更多幸福時刻。

還有還有，和同事辦公室下午茶時間，一樣也可以省翻天！只要點選20塊麥克鷄塊分享盒，搭配優惠券就免費再送4塊麥克鷄塊，還可以搭配飲料買一送一使用，堪稱最幸福的時光也不為過。此外，早餐時光大家最愛一口大滿足地咬著滿福堡，搭配咖啡、薯餅開啟工作模式，現在使用優惠券也能將原本的套餐咖啡免費升級成中杯特選黑咖啡，讓憂鬱的禮拜一上班絕不blue。

▼上班族最需要的咖啡，也能憑優惠券升級！

看完小孟的介紹，你知道要如何使用最強的「振興優惠券」了嗎？不管是早餐、下午茶或是晚餐，琳瑯滿目的選擇能夠跟朋友共享、自己獨享都能有不同的優惠，只要到全台麥當勞門市索取振興優惠券， 或是直接到官網上面就能把「振興優惠券」帶回家，活動只到12月1日，還不趕快手刀衝刺，把優惠全部帶回家。

※註：本次活動不適用歡樂送、數位自助點餐機

▼不管想要怎樣的美味，在麥當勞應有盡有。