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國民黨杯葛蘇貞昌加碼提告瀆職　民進黨團：拖棚歹戲沒票房

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 國民黨記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告，第7度遭國民黨團杯葛議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌6日赴立法院進行施政報告，第7度遭到國民黨團擬杯葛議事，隨後更前往台北地檢署告發蘇貞昌瀆職。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨把佔領議場當作「鬼滅之刃」在演，但是保證這齣拖棚歹戲、絕對沒有票房，國人不想看也看不懂，不過既然要提告，就應該把議場的人形立牌撤下來，用質詢讓真人上場回答。

立法院本會期自9月18日開議至今，蘇貞昌分別於9月22日、10月13日、16日、20日、30日、11月3日、11月6日一共7度前往立法院欲進行施政報告並備質詢，皆因國民黨立委不滿政府未對放寬含萊劑美豬牛（瘦肉精）進口道歉而杯葛議事，也讓蘇貞昌始終無法順利上台報告。

▲國民黨團赴北檢提告蘇貞昌 。（圖／記者羅志華攝）

▲國民黨團赴北檢提告蘇貞昌。（圖／記者羅志華攝）

對此，鄭運鵬6日受訪時表示，行政院長向立法院進行施政報告及備詢是憲政義務，不僅是對國會負責，也是對國人負責的機制，國民黨這樣杯葛就是杯葛行政院向國人報告的義務，而且每次杯葛光是立法委員、行政首長、議事人員、保警的薪水就好幾百萬。

鄭運鵬指出，國民黨計較佔領議場的次數，硬要破前行政員長江宜樺的七次紀錄，實在不明白有什麼意義，可能是國民黨把佔領議場當作「鬼滅之刃無限列車」在演，但是保證這齣拖棚歹戲、絕對沒有票房，國人不想看也看不懂。

鄭運鵬批評，國民黨的杯葛不只影響到民進黨立委的質詢，更影響到時代力量、台灣民眾黨、無黨籍立委的質詢，他們也要對選民負責，「國民黨要如何賠償他們這些損失，能賠選票、賠鈔票嗎」。

此外，鄭運鵬也說，提告是國民黨立委的權利，民進黨團並沒有意見，不過既然要提告，就應該把議場的人形立牌撤下來，用質詢讓真人上場回答，這才是正辦。

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