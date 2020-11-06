國民黨團怒告蘇貞昌！批3公務員立院做梗圖…淪「國家洗腦隊」

記者羅志華／台北報導

日前媒體報導，抓包行政院公務員於上班時間，在立法院製作梗圖「你已成為假新聞受害者」、「國民黨包場一天960萬好歌大家唱」，攻擊國民黨及媒體，新聞曝光3天後，國民黨團於6日到台北地檢署控告行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘等5人涉貪汙圖利等罪，並痛批3名小編領納稅人的錢，做綠營側翼攻擊在野黨，根本是「國家洗腦隊」。

▲國民黨團不滿行政院長蘇貞昌，對幕僚遭逮上班時間做梗圖不回應，6日赴北檢提告 。（圖／記者羅志華攝）

國民黨團日前召開記者會，痛批政院發言人室的幕僚製作作梗圖攻擊在野黨，不僅沒多久，就被焦糖陳嘉行Brother Caramel、桃園市議員王浩宇等人拿來轉發，到了晚上，更成為政論節目上攻擊國民黨的題材，認為綠營公器私用、黨國不分，點名行政院要有人為此負責。

新聞曝光後第3天，國民黨團眼見蘇貞昌等人，對此事沒有任何回應，赴北檢按鈴提告；立委林奕華表示，政院發言人室的3名小編身為機要，就該遵守公務員行政中立的規定，不料竟在立法院，製作非公家機關的梗圖，攻擊在野黨及立法委員，再把梗圖發給綠營側翼粉專，已構成圖利特定政黨、貪汙等犯行。

▲立委葉毓蘭以曾任公務員經歷表示，3名小編應遵守行政中立 。（圖／記者羅志華攝）

立委葉毓蘭以曾任公務員的經歷表示，3名小編既然領了納稅人的錢，就不該再把行政院當作民進黨中央黨部，更不該在立院「監督」在野黨的議事攻防，繼而製作攻擊的梗圖。

▲立委陳玉珍痛批，民進黨拿國家的錢，雇用3名小編做綠營側翼。（圖／記者羅志華攝）

立委陳玉珍表示，民進黨這麼大的黨，竟然連雇用3個側翼小編的錢，都要污政府的錢，梗圖除攻擊在野黨外，媒體也成為目標遭批「假新聞」，認為民進黨大可召開記者會澄清媒體報導，卻用這種「暗黑行為」，讓小編在立院做梗圖，再透過網軍發送。

▲立委洪孟楷認為，公務員上班時間替特定政黨攻擊在野黨，在國外是「天大的醜聞」，應有人為此負責 。（圖／記者羅志華攝）

立委洪孟楷質疑，像這種小編做梗圖的攻擊行為，應該已不是第一次，除認為應追溯外，也反問民進黨的眾多派系，「過去有沒有受過這樣的虧」，請時代力量、民眾黨、媒體等想想，是不是也曾受這樣的攻擊，並強調，這樣的事在國外都已是「天大的醜聞」，但蘇貞昌及發言人，卻從未對此回應，應有人出來負責。

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